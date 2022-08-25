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Удар по потягу в Чаплине: серед загиблих і постраждалих залізничники

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Чаплине, Четвер 25 серпня 2022 10:41
Удар по потягу в Чаплине: серед загиблих і постраждалих залізничники Фото: в результаті удару по потягу в Чаплине загинули залізничники (Telegram)
Автор: Валерія Поліщук

В результаті удару по потягу на залізничній станції в селищі Чаплине Дніпропетровської області загинули 25 осіб. Серед них - троє працівників "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишина в Telegram.

При цьому в результаті обстрілу також постраждали чотири залізничники. Всього отримали поранення 31 людина.

Нагадавши, росіяни 24 серпня завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області.

Росіяни кілька разів атакували Чаплине за добу. Вдень ворожа ракета знищила приватний будинок. Пізніше окупанти ще раз атакували населений пункт - спочатку однією ракетою, а потім ще трьома.

В результаті удару загинули двоє дітей - 11 і 6 років.

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Війна Росії проти України Дніпропетровська область
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