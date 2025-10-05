"Полное уничтожение": Трамп ответил, что ждет ХАМАС в случае отказа от его плана
ХАМАС грозит "полное уничтожение", если он откажется от предложенного президентом США Дональдом Трампом мирного плана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, которое цитирует американского лидера.
"Полное уничтожение!", - ответил Трамп на вопрос Джейка Таппера из CNN о будущем ХАМАС, если тот не отдаст власть и контроль над Газой.
Вопрос Таппера прозвучал в контексте реакции ХАМАС на 20-пунктный план прекращения огня президента США.
Он сослался на интерпретацию сенатора Линдси Грэм, что ХАМАС фактически отклонил план, настаивая на "отказе от разоружения, сохранении Газы под контролем Палестины и увязывании освобождения заложников с переговорами".
На вопрос ведущего CNN о том, ошибается ли Трамп, тот ответил: "Мы узнаем. Только время покажет".
Американский лидер добавил, что ожидает "вскоре" получить ясность относительно того, действительно ли ХАМАС стремится к миру. Он также выразил надежду на то, что его предложение о перемирии станет реальностью.
Кроме того, Трамп отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддерживает прекращение бомбардировок в Газе.
Мирный план Трампа
Напомним, 29 сентября американский лидер представил план завершения конфликта в Газе, который состоит из 20 пунктов.
Согласно ему, Израиль постепенно выводит войска из Газы, а ХАМАС освобождает заложников, после чего начинается новый этап переговоров.
В субботу, 4 октября, по требованию Трампа израильская армия приостановила наступление на Газу.
Ранее РБК-Украина писало, что Трамп дал ХАМАС последний шанс согласиться на американский мирный план. Он установил дедлайн до 18:00 воскресенья, 5 октября, по вашингтонскому времени (01:00 6 октября по киевскому времени - ред.).
Президент США призвал палестинцев немедленно покинуть район активных боевых действий и отправиться в более безопасные части Сектора Газа. Он также пообещал предоставить таким людям помощь.
