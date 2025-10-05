ua en ru
Вс, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Полное уничтожение": Трамп ответил, что ждет ХАМАС в случае отказа от его плана

США, Воскресенье 05 октября 2025 16:49
UA EN RU
"Полное уничтожение": Трамп ответил, что ждет ХАМАС в случае отказа от его плана Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

ХАМАС грозит "полное уничтожение", если он откажется от предложенного президентом США Дональдом Трампом мирного плана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, которое цитирует американского лидера.

"Полное уничтожение!", - ответил Трамп на вопрос Джейка Таппера из CNN о будущем ХАМАС, если тот не отдаст власть и контроль над Газой.

Вопрос Таппера прозвучал в контексте реакции ХАМАС на 20-пунктный план прекращения огня президента США.

Он сослался на интерпретацию сенатора Линдси Грэм, что ХАМАС фактически отклонил план, настаивая на "отказе от разоружения, сохранении Газы под контролем Палестины и увязывании освобождения заложников с переговорами".

На вопрос ведущего CNN о том, ошибается ли Трамп, тот ответил: "Мы узнаем. Только время покажет".

Американский лидер добавил, что ожидает "вскоре" получить ясность относительно того, действительно ли ХАМАС стремится к миру. Он также выразил надежду на то, что его предложение о перемирии станет реальностью.

Кроме того, Трамп отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддерживает прекращение бомбардировок в Газе.

Мирный план Трампа

Напомним, 29 сентября американский лидер представил план завершения конфликта в Газе, который состоит из 20 пунктов.

Согласно ему, Израиль постепенно выводит войска из Газы, а ХАМАС освобождает заложников, после чего начинается новый этап переговоров.

В субботу, 4 октября, по требованию Трампа израильская армия приостановила наступление на Газу.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп дал ХАМАС последний шанс согласиться на американский мирный план. Он установил дедлайн до 18:00 воскресенья, 5 октября, по вашингтонскому времени (01:00 6 октября по киевскому времени - ред.).

Президент США призвал палестинцев немедленно покинуть район активных боевых действий и отправиться в более безопасные части Сектора Газа. Он также пообещал предоставить таким людям помощь.

Подробнее о мирной инициативе Трампа и перспективах завершения войны в Секторе Газа, читайте в авторском материале РБК-Украина: "План Трампа для Газы. Удастся ли завершить войну между Израилем и ХАМАС".

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Самый масштабный удар за всю войну: Львов и область атаковали 78 дронов и 12 ракет
Самый масштабный удар за всю войну: Львов и область атаковали 78 дронов и 12 ракет
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии