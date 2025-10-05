"Полное уничтожение": Трамп ответил, что ждет ХАМАС в случае отказа от его плана

ХАМАС грозит "полное уничтожение", если он откажется от предложенного президентом США Дональдом Трампом мирного плана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , которое цитирует американского лидера.

"Полное уничтожение!", - ответил Трамп на вопрос Джейка Таппера из CNN о будущем ХАМАС, если тот не отдаст власть и контроль над Газой.

Вопрос Таппера прозвучал в контексте реакции ХАМАС на 20-пунктный план прекращения огня президента США.

Он сослался на интерпретацию сенатора Линдси Грэм, что ХАМАС фактически отклонил план, настаивая на "отказе от разоружения, сохранении Газы под контролем Палестины и увязывании освобождения заложников с переговорами".

На вопрос ведущего CNN о том, ошибается ли Трамп, тот ответил: "Мы узнаем. Только время покажет".

Американский лидер добавил, что ожидает "вскоре" получить ясность относительно того, действительно ли ХАМАС стремится к миру. Он также выразил надежду на то, что его предложение о перемирии станет реальностью.

Кроме того, Трамп отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддерживает прекращение бомбардировок в Газе.