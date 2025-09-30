ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп и Нетаньяху заявили о прогрессе в переговорах по Газе

США, Вашингтон, Вторник 30 сентября 2025 01:10
UA EN RU
Трамп и Нетаньяху заявили о прогрессе в переговорах по Газе Трамп и Нетаньяху заявили о прогрессе в переговорах по Газе (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

США представили новый план урегулирования конфликта в Газе. На фоне эскалации боевых действий обсуждается перспектива соглашения, которое может изменить баланс сил на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

В Вашингтоне прошла совместная пресс-конференция, на которой президент США Дональд Трамп сообщил о согласии израильского премьера Биньямина Нетаньяху поддержать предложенный американской стороной проект урегулирования.

Документ предполагает прекращение почти двухлетнего противостояния в секторе Газа, освобождение заложников и постепенный вывод израильских войск.

Трамп подчеркнул, что стороны подошли максимально близко к заключению долгожданного соглашения. Он выразил надежду, что руководство ХАМАС примет условия, открывающие путь к прекращению огня.

Ключевые пункты инициативы

Белый дом опубликовал план из 20 пунктов. Среди основных положений:

  • прекращение огня и обмен пленными;

  • освобождение израильских заложников и палестинских заключенных;

  • вывод израильской армии из анклава поэтапно;

  • разоружение структур ХАМАС;

  • создание временного правительства под эгидой международной организации.

Трамп поблагодарил Нетаньяху за готовность поддержать предложенные условия и выразил уверенность, что совместные шаги могут положить конец десятилетиям насилия и разрушений.

Дипломатический контекст

Это был четвертый визит израильского премьера в Белый дом с начала второго срока Трампа. Встреча состоялась вскоре после того, как ряд западных стран признали палестинскую государственность, что вызвало критику со стороны Вашингтона и Тель-Авива.

Трамп отметил, что такие шаги рассматривает как уступку ХАМАС, но при этом сделал ставку на достижение консенсуса с израильским руководством, несмотря на его настороженность в отношении некоторых положений документа.

Ситуация в Газе

Переговоры проходили на фоне активных боевых действий. Израильские танковые подразделения в начале недели продвинулись глубже в центр Газы, где проходит одна из крупнейших операций с начала конфликта. Нетаньяху заявил, что целью военных действий остается полное уничтожение ХАМАС.

Боевые действия оставили значительную часть сектора в руинах и усугубили гуманитарный кризис. Попытки ранее заключить соглашение при посредничестве США заканчивались неудачей из-за непримиримых разногласий между сторонами.

Напоминаем, что израильская делегация на заседании ООН по палестинскому вопросу заявила, что боевые действия в секторе Газа будут продолжаться до тех пор, пока не будут освобождены все заложники и не удастся окончательно устранить ХАМАС.

Отметим, что отношения между Израилем и Египтом осложняются: в Иерусалиме выражают тревогу из-за активности Каира на Синайском полуострове, считая её возможным риском для соблюдения мирного соглашения 1979 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Нетаньяху
Новости
Россия атакует Украину "Шахедами": где фиксируются вражеские дроны
Россия атакует Украину "Шахедами": где фиксируются вражеские дроны
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен