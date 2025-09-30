Трамп и Нетаньяху заявили о прогрессе в переговорах по Газе

США представили новый план урегулирования конфликта в Газе. На фоне эскалации боевых действий обсуждается перспектива соглашения, которое может изменить баланс сил на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

В Вашингтоне прошла совместная пресс-конференция, на которой президент США Дональд Трамп сообщил о согласии израильского премьера Биньямина Нетаньяху поддержать предложенный американской стороной проект урегулирования.

Документ предполагает прекращение почти двухлетнего противостояния в секторе Газа, освобождение заложников и постепенный вывод израильских войск.

Трамп подчеркнул, что стороны подошли максимально близко к заключению долгожданного соглашения. Он выразил надежду, что руководство ХАМАС примет условия, открывающие путь к прекращению огня.

Ключевые пункты инициативы

Белый дом опубликовал план из 20 пунктов. Среди основных положений:

прекращение огня и обмен пленными;

освобождение израильских заложников и палестинских заключенных;

вывод израильской армии из анклава поэтапно;

разоружение структур ХАМАС;

создание временного правительства под эгидой международной организации.

Трамп поблагодарил Нетаньяху за готовность поддержать предложенные условия и выразил уверенность, что совместные шаги могут положить конец десятилетиям насилия и разрушений.

Дипломатический контекст

Это был четвертый визит израильского премьера в Белый дом с начала второго срока Трампа. Встреча состоялась вскоре после того, как ряд западных стран признали палестинскую государственность, что вызвало критику со стороны Вашингтона и Тель-Авива.

Трамп отметил, что такие шаги рассматривает как уступку ХАМАС, но при этом сделал ставку на достижение консенсуса с израильским руководством, несмотря на его настороженность в отношении некоторых положений документа.

Ситуация в Газе

Переговоры проходили на фоне активных боевых действий. Израильские танковые подразделения в начале недели продвинулись глубже в центр Газы, где проходит одна из крупнейших операций с начала конфликта. Нетаньяху заявил, что целью военных действий остается полное уничтожение ХАМАС.

Боевые действия оставили значительную часть сектора в руинах и усугубили гуманитарный кризис. Попытки ранее заключить соглашение при посредничестве США заканчивались неудачей из-за непримиримых разногласий между сторонами.