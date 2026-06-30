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Сколько беженцев из Украины не планируют возвращаться на Родину – в СЕ ответили

08:09 30.06.2026 Вт
2 мин
Еще несколько лет назад было гораздо больше неопределенных по месту дальнейшего пребывания
aimg Милан Лелич aimg Юлия Маловичко
Сколько беженцев из Украины не планируют возвращаться на Родину – в СЕ ответили Фото: беженцы на вокзале (Getty Images)
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На сегодняшний день количество украинских беженцев за границей разделилось 50/50 в вопросе планов возвращения на Родину.

Об этом заявил в интервью комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти.

"Насколько я помню, в 2022 году примерно треть хотела вернуться домой, треть – остаться в стране пребывания, и треть не знала. Последние данные больше склоняются примерно к 50/50 между теми, кто хочет вернуться, и теми, кто хочет остаться", - сказал еврокомиссар.

Он также добавил, что причины остаться за пределами Украины очень сложны и разнообразны - к такому выводу О'Флаэрти пришел сам, пообщавшись с беженцами.

"Я встречал много матерей, которые говорят: "Мы должны остаться, потому что наши дети ходят в школу, учатся в университете, и мы должны быть здесь ради них".
Остальные рассказывают о том, как они устроились и наладили связи. Они создают семьи в принявшей их стране. Так что это уже не имеет смысла. Эта страна стала для них домом", - сообщил еврокомиссар.

Однако, по его словам, есть значительная часть украинцев, которые хотят возвращения на Родину.

"Они любят свою страну и хотят участвовать в ее восстановлении. А некоторые пожилые люди просто хотят провести последние годы в месте, которое они знают и любят. Поэтому причины очень разнообразны", - подытожил О'Флаэрти.

Как сообщалось, в странах Европейского союза снова увеличилось количество украинских беженцев – и это статистика по состоянию на начало 2026 года.

Еще следует отметить, что в Минсоцполитики ответили, сколько украинцев находится за границей и какие соцвыплаты им предусмотрены.

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