Сколько беженцев из Украины не планируют возвращаться на Родину – в СЕ ответили

На сегодняшний день количество украинских беженцев за границей разделилось 50/50 в вопросе планов возвращения на Родину.

"Насколько я помню, в 2022 году примерно треть хотела вернуться домой, треть – остаться в стране пребывания, и треть не знала. Последние данные больше склоняются примерно к 50/50 между теми, кто хочет вернуться, и теми, кто хочет остаться", - сказал еврокомиссар.

Он также добавил, что причины остаться за пределами Украины очень сложны и разнообразны - к такому выводу О'Флаэрти пришел сам, пообщавшись с беженцами.

"Я встречал много матерей, которые говорят: "Мы должны остаться, потому что наши дети ходят в школу, учатся в университете, и мы должны быть здесь ради них".

Остальные рассказывают о том, как они устроились и наладили связи. Они создают семьи в принявшей их стране. Так что это уже не имеет смысла. Эта страна стала для них домом", - сообщил еврокомиссар.

Однако, по его словам, есть значительная часть украинцев, которые хотят возвращения на Родину.

"Они любят свою страну и хотят участвовать в ее восстановлении. А некоторые пожилые люди просто хотят провести последние годы в месте, которое они знают и любят. Поэтому причины очень разнообразны", - подытожил О'Флаэрти.