Чиновник Навроцкого попал в базу "Миротворца" из-за "Малопольщи"
Главу Канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Збигнева Богуцкого внесли в базу сайта "Миротворец". Причиной стали скандальные высказывания чиновника по поводу территориальной принадлежности западных регионов Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные центра "Миротворец".
Польского чиновника официально назвали "антиукраинским пропагандистом". Досье Богуцкого уже доступно на портале.
Специалисты центра выделили несколько ключевых причин для такого решения:
- посягательство на суверенитет Украины;
- попытки взорвать территориальную целостность государства;
- участие в актах гуманитарной агрессии;
- манипуляция фактами для разжигания вражды между поляками и украинскими.
Администрация ресурса призывает стражей порядка обратить внимание на это лицо. Они считают действия Богуцкого осознанным выпадом против международного правопорядка. Это прямая угроза национальной безопасности.
Конфликт спровоцировал комментарий Богуцкого в стенах Сейма (парламента Польши, - ред.). Он поднял тему Волынской трагедии и в отношении западных областей Украины чиновник употребил термин "Восточная Малопольша". Эту формулировку часто используют сторонники идеи "возвращения" украинских земель в состав Польши.
Анкета Збигнева Богуцкого на "Миротворце" (фото: Скриншот)
Контекст скандала
Несколько дней назад Збигнев Богуцкий назвал Запад не отвечающим "Малопольшей", ни историческим, ни современным реалиям. В нашем материале мы дали краткую историческую справку, почему все выдумки об "исконных польских землях" на Западе Украины являются бредом и имперским шовинизмом.
Такое заявление главы Канцелярии президента Польши прозвучало перед очередными польскими выборами на фоне конфликта из-за того, что Владимир Зеленский подписал указ о присвоении одному из подразделений наименования "имени Героев УПА".
Напомним, в ЦПИ предупреждали, что российские спецслужбы готовят информационную кампанию вокруг Волынской трагедии.