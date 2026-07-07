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Чиновник Навроцкого попал в базу "Миротворца" из-за "Малопольщи"

05:59 07.07.2026 Вт
2 мин
В чем обвинили главу Канцелярии Збигнева Богуцкого?
aimg Филипп Бойко
Чиновник Навроцкого попал в базу "Миротворца" из-за "Малопольщи" Фото: глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий (facebook.com/ZbigniewBoguckiPL)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Главу Канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Збигнева Богуцкого внесли в базу сайта "Миротворец". Причиной стали скандальные высказывания чиновника по поводу территориальной принадлежности западных регионов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные центра "Миротворец".

Польского чиновника официально назвали "антиукраинским пропагандистом". Досье Богуцкого уже доступно на портале.

Специалисты центра выделили несколько ключевых причин для такого решения:

  • посягательство на суверенитет Украины;
  • попытки взорвать территориальную целостность государства;
  • участие в актах гуманитарной агрессии;
  • манипуляция фактами для разжигания вражды между поляками и украинскими.

Администрация ресурса призывает стражей порядка обратить внимание на это лицо. Они считают действия Богуцкого осознанным выпадом против международного правопорядка. Это прямая угроза национальной безопасности.

Конфликт спровоцировал комментарий Богуцкого в стенах Сейма (парламента Польши, - ред.). Он поднял тему Волынской трагедии и в отношении западных областей Украины чиновник употребил термин "Восточная Малопольша". Эту формулировку часто используют сторонники идеи "возвращения" украинских земель в состав Польши.

Чиновник Навроцкого попал в базу &quot;Миротворца&quot; из-за &quot;Малопольщи&quot;Анкета Збигнева Богуцкого на "Миротворце" (фото: Скриншот)

Контекст скандала

Несколько дней назад Збигнев Богуцкий назвал Запад не отвечающим "Малопольшей", ни историческим, ни современным реалиям. В нашем материале мы дали краткую историческую справку, почему все выдумки об "исконных польских землях" на Западе Украины являются бредом и имперским шовинизмом.

Такое заявление главы Канцелярии президента Польши прозвучало перед очередными польскими выборами на фоне конфликта из-за того, что Владимир Зеленский подписал указ о присвоении одному из подразделений наименования "имени Героев УПА".

Напомним, в ЦПИ предупреждали, что российские спецслужбы готовят информационную кампанию вокруг Волынской трагедии.

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