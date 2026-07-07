Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные центра " Миротворец ".

Конфликт спровоцировал комментарий Богуцкого в стенах Сейма (парламента Польши, - ред.). Он поднял тему Волынской трагедии и в отношении западных областей Украины чиновник употребил термин "Восточная Малопольша". Эту формулировку часто используют сторонники идеи "возвращения" украинских земель в состав Польши.

Администрация ресурса призывает стражей порядка обратить внимание на это лицо. Они считают действия Богуцкого осознанным выпадом против международного правопорядка. Это прямая угроза национальной безопасности.

Контекст скандала

Несколько дней назад Збигнев Богуцкий назвал Запад не отвечающим "Малопольшей", ни историческим, ни современным реалиям. В нашем материале мы дали краткую историческую справку, почему все выдумки об "исконных польских землях" на Западе Украины являются бредом и имперским шовинизмом.

Такое заявление главы Канцелярии президента Польши прозвучало перед очередными польскими выборами на фоне конфликта из-за того, что Владимир Зеленский подписал указ о присвоении одному из подразделений наименования "имени Героев УПА".

Напомним, в ЦПИ предупреждали, что российские спецслужбы готовят информационную кампанию вокруг Волынской трагедии.