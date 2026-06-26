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Главная » Жизнь » Общество

Для украинцев за границей запустили новую платформу "Домой": как она работает

17:45 26.06.2026 Пт
1 мин
Платформа поможет сформировать персональный план возврата
aimg Валерия Абабина
Для украинцев за границей запустили новую платформу "Домой": как она работает Фото: Платформа создана для украинцев, планирующих возвращение домой (t.me/MinSocUA)
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Цифровая платформа "Домой" для украинцев за границей, рассматривающих возвращение, заработала в тестовом режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства социальной политики.

О запуске платформы на Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в Гданьске рассказала заместитель министра социальной политики Илона Гавронская.

Ресурс помогает украинцам получить информацию о шагах, необходимых для подготовки к возвращению, а также сформировать персональный план.

На платформе собрана информация о сервисах, возможностях трудоустройства, обучении и социальной поддержке в Украине.

Отдельный раздел - "визитные карточки" общин, готовых принимать людей в процессе реинтеграции: с данными о местных услугах, инфраструктуре и контактах. Также представлена информация о Центрах единства и организациях Сети единства за рубежом.

Напомним, по данным Центра экономической стратегии, за рубежом сейчас находятся около 5,6 млн украинцев, и 43% из нихпланируют вернуться домой.

В апреле 2026 года РБК-Украина рассказывала , что ряд стран ЕС ввел программы финансовой поддержки для украинцев, решивших вернуться, - в частности, Норвегия выплачивает до 1 700 евро на человека.

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