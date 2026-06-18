Тенденция поражает. Как размер выплат влияет на трудоустройство украинцев в ЕС
Украинские беженцы за границей оказались в центре нового исследования. Его результаты показали интересную закономерность, которая заставляет по-новому взглянуть на вопрос трудоустройства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты социологического исследования Института национальной устойчивости и безопасности (НУ "ИНУБ") на тему "Система российского гибридного влияния на украинцев в ЕС: нарративы, каналы, угрозы".
Главное:
- Статус: по состоянию на конец 2025 года под временной защитой в странах ЕС находилось около 4,3 млн украинцев.
- Инверсная зависимость: чем выше в стране социальная помощь, тем ниже уровень официального трудоустройства среди беженцев.
- Пример: в странах с минимальными выплатами (как Польша) процент трудоустроенных значительно выше, чем в странах с щедрой соцподдержкой (Бельгия, Германия).
Сколько украинцев - под временной защитой в ЕС
По состоянию на конец 2025 года под временной защитой в странах Европейского Союза находятся примерно 4,3 миллиона украинцев (этот статус, благодаря решению Совета ЕС, продлен до 4 марта 2027 года).
Исходя из официальных данных Eurostat, "прослеживается" интересная тенденция - абсолютное большинство наших граждан приняли две страны, тогда как в других государствах количество украинцев ощутимо меньше.
В целом наибольшее количество украинцев, находящихся под временной защитой, зафиксировано в следующих странах:
- Германия - 1 251 тыс. человек;
- Польша - 969 тыс. человек;
- Бельгия - 88 тыс. человек;
- Италия - 64 тыс. человек;
- Франция - 52 тыс. человек.
При этом приведенные данные по Франции могут быть несколько заниженными, поскольку там в основном не учитываются несовершеннолетние.
Украинцы под временной защитой в ЕС (инфографика: НУ "ИНУБ")
Как выплаты влияют на трудоустройство
Государственная политика в отношении временно перемещенных лиц в вышеупомянутых странах не является универсальной.
То есть это - пять разных алгоритмов, а не "один режим с вариациями".
Несмотря на это, исследователи выделяют несколько структурных закономерностей, которые влияют на жизнь украинцев за границей:
- разрыв в уровне социальной помощи между странами достигает десятков раз, что формирует принципиально разные стимулы к интеграции;
- наблюдается инверсная зависимость - чем щедрее в стране система выплат (социальной помощи), тем ниже уровень трудоустроенных (среди беженцев).
Уточняется, что это - структурная закономерность, а не вопрос индивидуальной мотивации.
Ведь одинаковая формальная помощь дает противоположные результаты в зависимости от институционального устройства той или иной страны.
В целом такая ситуация может объясняться не нежеланием работать, а рядом "препятствий" на пути к этому (например, высоким порогом входа на рынок, наличием языковых барьеров, сложными процедурами признания квалификации и т.д.).
Взаимосвязь между выплатами и трудоустройством (инфографика: НУ "ИНУБ")
В каких странах беженцы получают больше всего
В целом статистика выплат (для одинокого взрослого в месяц) в разных странах выглядит так:
- Бельгия - 1 314 евро;
- Германия - 563 евро;
- Италия - 300 евро;
- Франция - 204 евро;
- Польша - 30 евро.
Уточняется, что для Италии и Франции указана только первоначальная краткосрочная помощь (которая предоставляется в первые месяцы после прибытия), поскольку регулярная денежная помощь там в настоящее время фактически отсутствует.
В Польше же указана минимальная прямая помощь взрослым.
Уровень социальной помощи и трудоустройства беженцев в разных странах (инфографика: НУ "ИНУБ")
Уровень занятости беженцев в этих же странах
Уровень занятости беженцев в этих же странах, по словам исследователей, демонстрирует противоположную тенденцию:
- Польша - 69%;
- Франция - 32%;
- Германия - 27%;
- Бельгия - 15%.
Руководительница Лаборатории социологических исследований "ИНУБ", доктор социологических наук Екатерина Настояща во время презентации исследования сообщила, что в целом "ассимиляции" украинцев в других странах - скорее нет.
"Можно говорить лишь об интеграции наших людей", - констатировала эксперт.
Причем лучше всего, по ее словам, адаптируются к новым реалиям дети. В то время как молодежь - наиболее уязвима, а старшее поколение - практически не интегрируется.
Напомним, ранее в ЕС подсчитали масштабную волну предстоящих увольнений и сообщили, какие сферы пострадают больше всего.
Между тем мы объясняли, почему украинским врачам в Польше начали аннулировать лицензии (кому грозит потеря работы).
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