ua en ru
Чт, 18 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Тенденция поражает. Как размер выплат влияет на трудоустройство украинцев в ЕС

17:54 18.06.2026 Чт
4 мин
Правда ли, что беженцы в Польше работают более активно, чем в Германии?
aimg Ирина Костенко aimg Василина Копытко
Тенденция поражает. Как размер выплат влияет на трудоустройство украинцев в ЕС Найти работу в другой стране может быть нелегко (фото иллюстративное: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинские беженцы за границей оказались в центре нового исследования. Его результаты показали интересную закономерность, которая заставляет по-новому взглянуть на вопрос трудоустройства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты социологического исследования Института национальной устойчивости и безопасности (НУ "ИНУБ") на тему "Система российского гибридного влияния на украинцев в ЕС: нарративы, каналы, угрозы".

Главное:

  • Статус: по состоянию на конец 2025 года под временной защитой в странах ЕС находилось около 4,3 млн украинцев.
  • Инверсная зависимость: чем выше в стране социальная помощь, тем ниже уровень официального трудоустройства среди беженцев.
  • Пример: в странах с минимальными выплатами (как Польша) процент трудоустроенных значительно выше, чем в странах с щедрой соцподдержкой (Бельгия, Германия).

Сколько украинцев - под временной защитой в ЕС

По состоянию на конец 2025 года под временной защитой в странах Европейского Союза находятся примерно 4,3 миллиона украинцев (этот статус, благодаря решению Совета ЕС, продлен до 4 марта 2027 года).

Исходя из официальных данных Eurostat, "прослеживается" интересная тенденция - абсолютное большинство наших граждан приняли две страны, тогда как в других государствах количество украинцев ощутимо меньше.

В целом наибольшее количество украинцев, находящихся под временной защитой, зафиксировано в следующих странах:

  • Германия - 1 251 тыс. человек;
  • Польша - 969 тыс. человек;
  • Бельгия - 88 тыс. человек;
  • Италия - 64 тыс. человек;
  • Франция - 52 тыс. человек.

При этом приведенные данные по Франции могут быть несколько заниженными, поскольку там в основном не учитываются несовершеннолетние.

Тенденция поражает. Как размер выплат влияет на трудоустройство украинцев в ЕСУкраинцы под временной защитой в ЕС (инфографика: НУ "ИНУБ")

Как выплаты влияют на трудоустройство

Государственная политика в отношении временно перемещенных лиц в вышеупомянутых странах не является универсальной.

То есть это - пять разных алгоритмов, а не "один режим с вариациями".

Несмотря на это, исследователи выделяют несколько структурных закономерностей, которые влияют на жизнь украинцев за границей:

  • разрыв в уровне социальной помощи между странами достигает десятков раз, что формирует принципиально разные стимулы к интеграции;
  • наблюдается инверсная зависимость - чем щедрее в стране система выплат (социальной помощи), тем ниже уровень трудоустроенных (среди беженцев).
Читайте также: Где украинцев ждут больше всего: топ стран Европы с дефицитом кадров в 2026 году

Уточняется, что это - структурная закономерность, а не вопрос индивидуальной мотивации.

Ведь одинаковая формальная помощь дает противоположные результаты в зависимости от институционального устройства той или иной страны.

В целом такая ситуация может объясняться не нежеланием работать, а рядом "препятствий" на пути к этому (например, высоким порогом входа на рынок, наличием языковых барьеров, сложными процедурами признания квалификации и т.д.).

Тенденция поражает. Как размер выплат влияет на трудоустройство украинцев в ЕСВзаимосвязь между выплатами и трудоустройством (инфографика: НУ "ИНУБ")

В каких странах беженцы получают больше всего

В целом статистика выплат (для одинокого взрослого в месяц) в разных странах выглядит так:

  • Бельгия - 1 314 евро;
  • Германия - 563 евро;
  • Италия - 300 евро;
  • Франция - 204 евро;
  • Польша - 30 евро.

Уточняется, что для Италии и Франции указана только первоначальная краткосрочная помощь (которая предоставляется в первые месяцы после прибытия), поскольку регулярная денежная помощь там в настоящее время фактически отсутствует.

В Польше же указана минимальная прямая помощь взрослым.

Тенденция поражает. Как размер выплат влияет на трудоустройство украинцев в ЕСУровень социальной помощи и трудоустройства беженцев в разных странах (инфографика: НУ "ИНУБ")

Уровень занятости беженцев в этих же странах

Уровень занятости беженцев в этих же странах, по словам исследователей, демонстрирует противоположную тенденцию:

  • Польша - 69%;
  • Франция - 32%;
  • Германия - 27%;
  • Бельгия - 15%.
Читайте также: Платят до 5300 евро на руки: какие страны Европы дают украинцам деньги за возвращение домой

Руководительница Лаборатории социологических исследований "ИНУБ", доктор социологических наук Екатерина Настояща во время презентации исследования сообщила, что в целом "ассимиляции" украинцев в других странах - скорее нет.

"Можно говорить лишь об интеграции наших людей", - констатировала эксперт.

Причем лучше всего, по ее словам, адаптируются к новым реалиям дети. В то время как молодежь - наиболее уязвима, а старшее поколение - практически не интегрируется.

Напомним, ранее в ЕС подсчитали масштабную волну предстоящих увольнений и сообщили, какие сферы пострадают больше всего.

Между тем мы объясняли, почему украинским врачам в Польше начали аннулировать лицензии (кому грозит потеря работы).

Читайте также, что Европа готовит для украинских беженцев в целом и когда ожидать изменений.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство социальной политики Выплаты Выезд за границу Работа в Польше Профессия Работа
Новости
Британия подарит Украине сотни ракет и тысячи дронов за деньги России
Британия подарит Украине сотни ракет и тысячи дронов за деньги России
Аналитика
Сертификаты на миллиарды: как государственные выплаты формируют новый спрос на рынке жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Сертификаты на миллиарды: как государственные выплаты формируют новый спрос на рынке жилья