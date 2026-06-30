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В Совете Европы рассказали, как украинских беженцев пытаются вытеснить из ЕС

08:13 30.06.2026 Вт
2 мин
Какими методами есть попытки вытеснить украинцев?
aimg Эдуард Ткач aimg Милан Лелич
В Совете Европы рассказали, как украинских беженцев пытаются вытеснить из ЕС Фото: в некоторых местах наблюдается ненависть к украинцам (Getty Images)
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В европейских странах наблюдается политическая тенденция "вытеснения" украинских беженцев обратно домой. Однако исправить эту ситуацию еще можно.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти .

По его словам, он общался с украинцами и видел разные методы вытеснить людей из Евросоюза. Один из них - финансовое давление.

"Я вижу определенные тенденции. В последние месяцы я путешествовал по Европе, встречался с украинцами во многих странах и слышал много историй о том, как вы сказали, «выжимании». Я видел сокращение социальных выплат, что создает серьезные трудности для людей. Я видел сокращение жилищных программ. Хорошо, если человек может позволить себе арендовать жилье. Но для пенсионеров и людей без средств это большая проблема", - сказал чиновник.

Он добавил, что видит также рост ненависти к украинцам. Это происходит не всюду и не является массовым явлением, но такой факт есть.

"Украинцы попадают в общую антииммигрантскую риторику крайне правых сил, которые хотят обвинять мигрантов во всех проблемах общества. Это популистская чушь, и с этим нужно бороться. Это очень опасно", - рассказал комиссар.

Майкл О'Флаэрти предположил, что, возможно, в начале полномасштабной войны в некоторых странах была очень щедрая поддержка украинцев, что вызвало недовольство местных жителей.

Однако чиновник считает, что все еще можно исправить и не обязательно ситуацию доводить до выселения украинцев, которые все еще нуждаются в защите. Тем более в год, когда атаки РФ на гражданских были самыми интенсивными с начала войны.

Украинские беженцы в Европе

Напомним, что в ЕС планируют продлить временную защиту для беженцев после марта 2027 года. Однако украинцев могут ждать изменения.

В частности, в Совете ЕС есть обсуждение относительно того, чтобы ввести ограничения для мужчин мобилизационного возраста, которые будут приезжать в Европу впервые. В то же время, эти правила не будут касаться тех, кто уже имеет статус защиты.

Также мы писали, что в Чехии тоже хотят упразднить статус временной защиты для украинских беженцев. Эта дискуссия возникла из-за якобы недовольства местных граждан и политических споров по поводу их роли в экономике.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в некоторых польских городах украинцам начали массово отказывать в предоставлении статуса временной защиты PESEL UKR. Вместо этого гражданам присваивают статус NUE, обозначающий экономического мигранта и не предусматривающий специальных льгот.

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