В Украине планируют восстановить 10 миллионов квадратных метров дорог до лета, - Свириденко

В Украине до 1 июня планируют завершить текущие ремонты на всех дорогах общего пользования, восстановив 10 млн квадратных метров покрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Для их ремонта правительство со своей стороны дополнительно направит 3,5 млрд грн", - подчеркнула Свириденко.

Сейчас активные работы продолжаются на 59 участках, общая протяженность которых составляет более 1200 км.

По состоянию на начало мая основные работы на ключевых международных трассах уже завершены.

Речь идет о трассах, имеющих критическое значение для логистики, обороны, эвакуации населения и стабильной работы общин.

По словам Свириденко, основное внимание при проведении работ уделяют дорогам с наибольшей нагрузкой и повреждениями .

Ремонт дорог в Украине

Напомним, ранее в этом году дорожные службы начали масштабное восстановление автодорог, которые подверглись критическим разрушениям в течение зимнего периода. Приоритетными объектами для восстановления стали ключевые международные магистрали и оборонные логистические маршруты, в частности трассы Киев - Чоп и Киев - Одесса.

В марте 2026 года стало известно, что Украина привлечет 230 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на развитие и восстановление дорожной инфраструктуры. Соответствующее финансовое соглашение ратифицировала Верховная Рада, закрепив статус международных маршрутов как первоочередных для финансирования.

Уже в начале мая появились сообщения о том, что Украина досрочно завершила ремонтные работы на основных международных трассах. Несмотря на сложные условия, специалистам удалось выполнить план с опережением графика, подготовив инфраструктуру к летнему сезону раньше установленного дедлайна 1 июня.