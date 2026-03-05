ua en ru
Возвращение 200 защитников - только начало: завтра пройдет еще более масштабный обмен

15:20 05.03.2026 Чт
2 мин
Завтра домой из плена должны вернуться еще больше украинцев
aimg Валерий Ульяненко
Возвращение 200 защитников - только начало: завтра пройдет еще более масштабный обмен Фото: состоялся очередной обмен пленными с РФ (t.me/V_Zelenskiy_official)

Сегодня, 5 марта, Украина вернула домой из российского плена 200 защитников. Завтра состоится еще один обмен с еще большим количеством военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госпроект "Хочу жить" и заявление советника российского диктатора Владимира Мединского.

Читайте также: "Я видел, он жив": истории семей, которые ждут своих из плена на каждом обмене

"Сегодня домой вернулись 200 защитников Украины, а Россия забрала 200 своих солдат. Завтра обмен продолжится с еще большим количеством военнопленных", - пишет "Хочу жить".

Отмечается, что сейчас в украинском плену находится наибольшее за все время количество оккупантов - речь идет о тысячах россиян.

"Несмотря на то, что Россия отправляет всех своих обменянных солдат повторно на фронт, а обмен в формате "всех на всех" позволил бы ВС РФ восполнить потери, сравнимые с половиной дивизии, Россия все равно саботирует обмен", - сказано в заявлении.

В то же время Мединский сообщил об обмене военнопленными с Украиной, который состоится 5-6 марта, согласно договоренностям, достигнутым в Женеве.

Он заявил об обмене 500 на 500 пленных, поэтому завтра, 6 марта, домой должны вернуться еще 300 украинцев.

Что предшествовало

Сегодня, 5 марта Украина и РФ провели очередной обмен пленными - он стал вторым в 2026 году. Домой из неволи вернулись 200 украинцев.

Напомним, первый обмен пленными в 2026 году состоялся 5 февраля. Тогда домой вернулись 157 украинцев - 150 военных и 7 гражданских.

Среди освобожденных были военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ и Воздушных Сил, а также бойцы Нацгвардии и Госпогранслужбы. Домой вернулись как солдаты и сержанты, так и офицеры.

Отметим, президент Владимир Зеленский рассказывал, что страна-агрессор сейчас удерживает до семи тысяч украинских пленных. После переговоров в Женеве он также сообщал о возможности нового обмена в ближайшее время.

Кроме того, глава Офиса президента Кирилл Буданов выражал надежду, что следующий обмен может быть более масштабным, чем тот, что состоялся 5 февраля.

