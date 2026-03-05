Возвращение 200 защитников - только начало: завтра пройдет еще более масштабный обмен

Сегодня, 5 марта, Украина вернула домой из российского плена 200 защитников. Завтра состоится еще один обмен с еще большим количеством военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госпроект "Хочу жить " и заявление советника российского диктатора Владимира Мединского.

"Сегодня домой вернулись 200 защитников Украины, а Россия забрала 200 своих солдат. Завтра обмен продолжится с еще большим количеством военнопленных", - пишет "Хочу жить".

Отмечается, что сейчас в украинском плену находится наибольшее за все время количество оккупантов - речь идет о тысячах россиян.

"Несмотря на то, что Россия отправляет всех своих обменянных солдат повторно на фронт, а обмен в формате "всех на всех" позволил бы ВС РФ восполнить потери, сравнимые с половиной дивизии, Россия все равно саботирует обмен", - сказано в заявлении.

В то же время Мединский сообщил об обмене военнопленными с Украиной, который состоится 5-6 марта, согласно договоренностям, достигнутым в Женеве.

Он заявил об обмене 500 на 500 пленных, поэтому завтра, 6 марта, домой должны вернуться еще 300 украинцев.

Что предшествовало

Сегодня, 5 марта Украина и РФ провели очередной обмен пленными - он стал вторым в 2026 году. Домой из неволи вернулись 200 украинцев.

Напомним, первый обмен пленными в 2026 году состоялся 5 февраля. Тогда домой вернулись 157 украинцев - 150 военных и 7 гражданских.

Среди освобожденных были военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ и Воздушных Сил, а также бойцы Нацгвардии и Госпогранслужбы. Домой вернулись как солдаты и сержанты, так и офицеры.