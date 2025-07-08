ua en ru
Вт, 08 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Из-за непогоды: "УЗ" предупредила об изменениях в графике движения поездов

Вторник 08 июля 2025 02:50
UA EN RU
Из-за непогоды: "УЗ" предупредила об изменениях в графике движения поездов Фото: в "УЗ" изменения в графике движения поездов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Мария Рагуткина

В графиках движения пассажирских поездов в ночь на 8 июля возможны изменения из-за штормовых погодных условий в Закарпатье, Словакии и Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Венгерская и словацкая железные дороги задерживают следующие поезда:

  • №143/750 из Вены и Будапешта:
  • №617/964 из Братиславы.

"Ожидается, что пассажиры из Дебрецена и Кошице будут доставлены к границе резервными автобусами, а поезд "Укрзализныци" №28 заберет их в Чопе. Время задержки и, соответственно, отправка украинского рейса будет определено с учетом времени доезда автобусов и в координации между диспетчерами трех стран, оперативные изменения возможны в зависимости от развития ситуации, прежде всего, в Венгрии", - сообщили в "УЗ".

Также из-за непогоды были повреждения контактной сети возле Баркасова и Сколе, что повлияло на своевременность рейсов №9 Киев - Будапешт, №82 Чоп - Киев, №14 Солотвино - Киев, №38 Мукачево - Одесса и №749 Киев - Чоп с беспересадочными вагонами на Вену.

"Приносим извинения за все неудобства и не останавливаем движение - довезем всех безопасно", - добавили в "УЗ".

Задержка поездов "УЗ"

Ранее из-за обрыва контактной сети в Хмельницкой области ряд поездов "УЗ" курсировали с отставанием от графика. Это произошло 7 июля.

На фоне аварии использовался лишь один путь. В "УЗ" говорили, что поезда постепенно сокращают отставание.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Поезд
Новости
РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Сумской области: какие последствия
РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Сумской области: какие последствия
Аналитика
После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского