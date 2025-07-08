Поваленные деревья, блэкауты и задержки поездов: какие последствия непогоды, накрывшей запад Украины

Ряд западных областей Украины в ночь на вторник, 8 июля, накрыла непогода. Наблюдаются проблемы с электроснабжением, задержка поездов, а также не работает один из пунктов пропуска на границе.

Главное:

в ряде областей десятки населенных пунктов без электроснабжения;

задерживаются несколько международных поездов;

не работает пункт пропуска "Дзвинково-Лонья" на границе с Венгрией.

Последствия непогоды

Ровенская область

По состоянию на 08:00 8 июля из-за непогоды обесточен 61 населенный пункт полностью, 2 - частично. Без электроэнергии остаются 13 634 абонента. Восстановительные работы продолжаются.

Тернопольская область

Обесточены 66 населенных пунктов, из них 42 - частично. Повреждены 18 линий электропередач, без света - более 8 тысяч абонентов. Поваленные деревья перекрывали дороги, полиция обеспечивала реверсное движение.

Ивано-Франковская область

Без электроснабжения остаются 29 населенных пунктов, еще 36 - частично. Больше всего пострадали районы: Надворнянский, Ивано-Франковский, Калушский, Коломыйский, Косовский. В нескольких общинах деревья упали на дороги и авто, в Перегинском повреждена крыша лицея. Пострадавших нет

Закарпатье

Мощная непогода прошла по Мукачевскому району. Больше всего пострадали Великие Лучки - без света осталось 80% села, нет связи, интернет не работает. По меньшей мере четыре дома остались без крыш, десятки - с повреждениями.

В Горонде и Страбичеве - полное обесточивание, в Нижнем Давыдкове - частичное. Электроснабжение начали восстанавливать уже ночью, части сел свет вернули за несколько часов.

В Ракошине ураган повалил деревья, повредил кровли и беседки. Часть последствий уже ликвидирована.

Львов

Во Львове повалены 47 деревьев, повреждены два авто, зафиксированы обрывы на 13 электросетях. По состоянию на утро все аварии уже устранили.

Во Львовской области по состоянию на 08:00 полностью обесточены 54 населенных пункта, еще 159 - частично.

Фото: последствия непогоды во Львове (t.me/lvivpatrolpolice)

Отключение света

По данным "Укрэнерго", по состоянию на 07:00 8 июля в результате ухудшения погодных условий обесточен 701 населенный пункт:

Винницкая - 66;

Львовская - 206;

Волынская - 172;

Тернопольская - 66;

Закарпатская - 133;

Ивано-Франковская - 63;

Ровенская - 61.

Задержка поездов

В "Укрзализныце" сообщили, что в графиках движения пассажирских поездов возможны изменения из-за штормовых погодных условий на Закарпатье, в Словакии и Венгрии.

В результате ночной непогоды на территории Венгрии и Словакии, которая частично остановила движение местных поездов, ряд рейсов "Укрзализныци" ожидали пересадку украинских пассажиров или же были задержаны из-за влияния таких поездов", - пишут в "Укрзализныце".

Несмотря на это, всех пассажиров, которые задерживались из-за непогоды, дождались в Чопе. Однако из-за этого есть серьезные задержки и вынужденные изменения.

По состоянию на 10:50 задерживаются следующие поезда:

№749/750 Вена - Киев (+8:20);

№27/28 Чоп - Киев (+7:25);

№749/750 Киев - Вена (+4:25);

№81/82 Чоп - Киев (+2:06);

№9/10 Будапешт - Киев (+1:14);

№95/96 Рахов - Киев (+0:41).

Проблемы на границе

По данным пограничников, в связи с ликвидацией последствий непогоды сегодня временно приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Дзвинково-Лонья" на украинско-венгерской границе.

Для пересечения границы рекомендуется воспользоваться ближайшими пунктами пропуска - "Косино" или "Великая Падаль".