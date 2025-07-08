Как поймать билет на поезд в "горячий" сезон: лайфхаки в дорогу, о которых вы могли не знать

Сейчас в Украине пик сезона отпусков - тысячи людей отправляются в путешествия, а билеты на поезда разлетаются, как горячие пирожки. В популярных направлениях мест может не быть уже через несколько минут после открытия продаж.

РБК-Украина рассказывает, как поймать билет на нужную дату, если пока его нет в наличии.

Отслеживание свободных мест

Если на выбранную дату нет билетов на поезд, в мобильном приложении "Укрзализныци" можно подключить функцию отслеживания свободных мест. Для этого достаточно воспользоваться стандартным поиском и на странице с результатами нажать кнопку "Отслеживать свободные места".

После этого следует выбрать нужный поезд и тип вагона (купе, плацкарт или люкс), а дальше - включить оповещение. Когда билеты появятся, пользователь получит уведомление и сможет их приобрести.

Также доступна функция автовыкупа билетов. После выбора поезда система автоматически снимет оплату с привязанной банковской карты и приобретет билет, как только он появится. Заявку можно отменить в любой момент, и деньги вернутся без комиссии. Для пользования этими опциями в приложении нужно пройти верификацию через "Дію".

Обратите внимание: автоматический выкуп и отслеживание недоступны для рейсов Киев-Вена и Киев-Варшава (кроме интерсити).

В мобильном приложении следует выбрать "отслеживать свободные места" (скриншот)

Лайфхак для путешествия: дорога с пересадками

Если не хотите ждать, стоит рассмотреть вариант поездки с пересадкой. В приложении для этого во время поиска надо активировать опцию "с пересадками".

Такие маршруты обычно занимают больше времени, но иногда выходят дешевле, особенно если на прямой рейс остались только билеты в купе или люкс.

Нужно выбрать опцию поиск билетов с пересадкой (скриншот)

Билеты до соседней станции и ночные рейсы

Еще один вариант - поиск билетов до соседней станции. Например, если нужен билет до Львова, а их нет, можно проверить наличие мест до Трускавца, через который проходит нужный поезд, и выйти во Львове. Это может стоить немного дороже, но позволит доехать вовремя.

Также стоит проверять ночные рейсы. Часто поезда отправляются после полуночи, поэтому ищите билеты не только на дату выезда, но и на предыдущую.

Билеты на внутренние рейсы открываются в продажу ежедневно в 09:00 за 20 дней до отправления, а на международные - за 30 дней, кроме молдавских направлений, где продажа стартует в 08:00.