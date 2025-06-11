Поезд опоздал или отменили? Как вернуть деньги или получить компенсацию - инструкция

Если ваш поезд прибыл с задержкой или был отменен, вы имеете право требовать возврат средств или компенсацию.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова .

Ваши права при задержке поезда

По словам юристки, если поезд задерживается более чем на час или отменяется, пассажир может вернуть деньги за неиспользованный билет. Это предусмотрено пунктом 19.16 Правил перевозок, утвержденных Минтрансом.

Также в случае отмены рейса пассажир имеет право без доплаты воспользоваться другим поездом этого же перевозчика.

Если из-за задержки поезда вы не успели на другой поезд, перевозчик должен (при наличии маршрута) организовать вам доставку к месту назначения. Если этого не сделано, можно обратиться в суд с требованием компенсации за сорванную поездку.

Как получить компенсацию

Для того, чтобы получить компенсацию, пассажиру нужно:

обратиться в кассу вокзала - для возврата средств;

попросить дежурного вокзала поставить отметку о задержке или отмене на билете или выдать справку;

сделать фото табло с информацией о задержке;

собрать документы, подтверждающие, что у вас был следующий поезд, на который вы не успели.

Адвокат советует прежде всего обращаться к представителю перевозчика на вокзале, чтобы подобрать другой рейс, который доставит вас в пункт назначения. Судебный процесс - крайний вариант, если другие пути не дали результата.