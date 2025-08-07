Нужно реальное прекращение огня, но из РФ четкого публичного ответа нет, - Зеленский

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Дал ему наше украинское видение вчерашнего разговора с президентом Трампом и коллегами в Европе. Эммануэль проинформировал о своих контактах с лидерами - те, которые уже состоялись утром и которые еще планируются на этот день", - сообщил президент.

По его словам, Украина и Франция координируют позиции и одинаково видят необходимость общего европейского взгляда на ключевые для Европы вопросы безопасности.

Зеленский отметил, что от взвешенности и действенности каждого шага Украины, Европы и Америки, зависит очень много - и сейчас, и на будущее.

"Согласились, что работа на уровне советников и на уровне лидеров должна быть результативной. Помним, что нужно реальное прекращение огня. Украина готова к этому, и именно из России четкого публичного ответа пока нет. Поэтому ближайшее время должно показать, какими будут последствия, если Россия и в дальнейшем будет затягивать войну и срывать конструктивные усилия", - отметил он.

Также Зеленский также договорился еще обсудить итоги их разговоров в течение дня с другими лидерами.