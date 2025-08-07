RU

Дональд Трамп Война в Украине

Нужно реальное прекращение огня, но из РФ четкого публичного ответа нет, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Степанова

Украина готова к реальному прекращению огня, но именно из России четкого публичного ответа пока нет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Дал ему наше украинское видение вчерашнего разговора с президентом Трампом и коллегами в Европе. Эммануэль проинформировал о своих контактах с лидерами - те, которые уже состоялись утром и которые еще планируются на этот день", - сообщил президент.

По его словам, Украина и Франция координируют позиции и одинаково видят необходимость общего европейского взгляда на ключевые для Европы вопросы безопасности.

Зеленский отметил, что от взвешенности и действенности каждого шага Украины, Европы и Америки, зависит очень много - и сейчас, и на будущее.

"Согласились, что работа на уровне советников и на уровне лидеров должна быть результативной. Помним, что нужно реальное прекращение огня. Украина готова к этому, и именно из России четкого публичного ответа пока нет. Поэтому ближайшее время должно показать, какими будут последствия, если Россия и в дальнейшем будет затягивать войну и срывать конструктивные усилия", - отметил он.

Также Зеленский также договорился еще обсудить итоги их разговоров в течение дня с другими лидерами.

 

Возможная встреча Трампа, Зеленского и Путина

Напомним, вчера, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетил Москву, где провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Сам президент США Дональд Трамп назвал встречу продуктивной. По данным NYT, он якобы намерен встретиться с Путиным на следующей неделе, а после того организовать трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сегодня помощник диктатора Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о проведении в ближайшие дни встречи Трампа и Путина, в частности, уже определили место. Сам диктатор заявил, что такая встреча может состояться в ОАЭ.

По словам Зеленского, вчера обсуждались различные потенциальные форматы встреч на уровне лидеров - два двусторонних формата и один трехсторонний.

Добавим, Трамп в разговоре с союзниками высказал предположение, что Путин пойдет на мирные переговоры в обмен на обсуждение обмена территориями.

Владимир ЗеленскийФранцияЭммануэль МакронМирные переговорыПеремирие России и УкраиныРежим прекращения огняВойна в Украине