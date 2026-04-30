Потепление побеждает заморозки: как изменится погода до конца недели и где прогреет до +21 (карта)

16:08 30.04.2026 Чт
Ближайшие ночи еще будут холодные, но днем местами скоро может "припечь"
aimg Ирина Костенко
На Украину надвигается потепление (фото иллюстративное: Getty Images)

Погода в Украине может существенно измениться уже в ближайшие дни. Вместо апрельских дождей с мокрым снегом и безумного ветра, начало мая обещает больше комфортного тепла и солнца.

Подробнее о погоде в Украине в пятницу, на выходных и когда реально потеплеет, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Ночные заморозки: в ночь на 1 и 2 мая почти по всей Украине, в том числе и в Киевской области, ожидаются заморозки в воздухе или на почве.
  • Дневная температура: 1 мая воздух прогреется в среднем до +8...+15°C, тогда как 2 мая теплее может быть на западе - до +18°С.
  • Осадки: благодаря влиянию антициклона Winfried погода в Украине в ближайшие дни будет преимущественно сухой, лишь днем 1 мая небольшие дожди возможны на Левобережье и в Крыму.
  • Резкое потепление: существенное изменение температуры начнется с воскресенья, 3 мая, тогда как в начале следующей недели может быть даже "горячее".

Что будет с погодой в Украине 1 мая

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в течение пятницы (1 мая) погода в Украине - преимущественно без осадков.

Днем небольшой дождь местами возможен:

  • на Левобережье;
  • в Крыму.

Ночью сохраняется вероятность заморозков (0-3°С) в воздухе в большинстве областей.

Несколько теплее может быть в южной части страны. Там температура воздуха в ночные часы ожидается около 1-6 градусов тепла. Хотя на поверхности почвы также могут быть заморозки (0-3°С).

Температура воздуха днем - в среднем по Украине - от 8 до 15 градусов тепла.

Прогноз погоды по Украине на 1 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

Метеоролог и синоптик Наталья Диденко рассказала также, что в первый день мая преимущественно сухую и очень теплую погоду - на значительной части территории Европы - будет определять антициклон по имени Winfried.

Антициклон Winfried и атмосферные фронты (карта: facebook.com/tala.didenko)

Тем временем по северным, западным и восточным локациям континента - "будут гулять атмосферные фронты, которые будут подбрасывать дожди" (местами даже с грозами).

В Украине же, по словам эксперта, начало мая станет переходным - "от холода к долгожданному теплу".

В пресс-службе УкрГМЦ в Facebook уточнили, что синоптическую ситуацию по территории Украины 1 мая будет формировать поле высокого атмосферного давления (оно будет распространяться из Западной Европы, от антициклона с центром над Германией).

"Однако на высотах у нас все еще сохраняется небольшое количество остатков циклона", - отметили синоптики.

Именно поэтому днем на Левобережье и в Крыму местами может быть небольшой дождь.

"Над нами все еще сохраняется прохладная воздушная масса, поэтому завтра будет еще прохладно", - добавили специалисты.

Украинцам напомнили также, что заморозки вероятны "благодаря ночным прояснениям", ведь при таких условиях "приземный слой воздуха будет интенсивнее охлаждаться".

Что прогнозируют по Киеву и области

Согласно прогнозу УкрГМЦ, по территории города Киева и Киевской области погода 1 мая будет с переменной облачностью. Без осадков.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Заморозки ночью вероятны:

  • в Киеве - на поверхности почвы (0-2°С);
  • по области - в воздухе (0-3°С).

Температура воздуха днем может составлять:

  • в Киеве - до 10-12 градусов тепла;
  • по области - около 8-13 градусов тепла.

Прогноз погоды на 1 мая по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Украине 2 мая

В течение субботы (2 мая) погода в Украине ожидается, по данным УкрГМЦ, без осадков.

Температурный режим по сравнению с предыдущим днем существенно не изменится, хотя несколько теплее может быть на западе:

  • ночью во многих областях - заморозки в воздухе (0-3°С);
  • ночью на юге - около 1-6 градусов тепла, заморозки - на поверхности почвы (0-3°С);

Заморозков по Украине 2 мая может быть меньше (скриншот: meteo.gov.ua)

  • днем по Украине - около 8-15 градусов тепла;
  • днем в западных областях - до +18°С.

Прогноз погоды по Украине на 2 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

Как изменится синоптическая ситуация 3 мая

В воскресенье (3 мая) осадков в Украине, исходя из информации УкрГМЦ, не предвидится.

При этом вероятно повышение температуры воздуха на 3-5 градусов.

Согласно опубликованной синоптиками карте, местами температура воздуха днем может подниматься даже до +21°С.

Прогноз погоды по Украине на 3 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

Какая погода может быть в Украине на следующей неделе

Согласно предварительному прогнозу метеоролога и синоптика Наталки Диденко, в течение выходных дней в Украине действительно "ощутимо потеплеет".

Днем воздух на западе, по ее словам, может локально прогреться даже до +22°С

начало следующей недели подарит Украине роскошную погоду, по-настоящему теплую и солнечную", - подчеркнула специалист.

В завершение - для лучшего настроения - Диденко опубликовала карту предварительного температурного прогноза на вторник, 5 мая.

Предварительный температурный прогноз на 5 мая (карта: facebook.com/tala.didenko)

Стоит отметить, что ранее о вероятном потеплении в начале последнего месяца весны - в период с 3 по 7 мая - рассказывал и синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

В блиц-интервью для РБК-Украина он объяснил также, что "оболочка атмосферы" - динамичная, то есть "постоянно какое-то движение происходит и постоянно что-то меняется".

Именно поэтому практически невозможно точно сказать заранее (с конкретными цифрами), какая погода будет в Украине в течение мая.

В то же время он отметил, что согласно имеющейся у специалистов информации, средняя месячная температура может быть ниже нормы.

"Но опять же, это - прямо за весь месяц берутся среднесуточные значения и делается средняя месячная температура", - подытожил эксперт.

