Потепление побеждает заморозки: как изменится погода до конца недели и где прогреет до +21 (карта)
Погода в Украине может существенно измениться уже в ближайшие дни. Вместо апрельских дождей с мокрым снегом и безумного ветра, начало мая обещает больше комфортного тепла и солнца.
Главное:
- Ночные заморозки: в ночь на 1 и 2 мая почти по всей Украине, в том числе и в Киевской области, ожидаются заморозки в воздухе или на почве.
- Дневная температура: 1 мая воздух прогреется в среднем до +8...+15°C, тогда как 2 мая теплее может быть на западе - до +18°С.
- Осадки: благодаря влиянию антициклона Winfried погода в Украине в ближайшие дни будет преимущественно сухой, лишь днем 1 мая небольшие дожди возможны на Левобережье и в Крыму.
- Резкое потепление: существенное изменение температуры начнется с воскресенья, 3 мая, тогда как в начале следующей недели может быть даже "горячее".
Что будет с погодой в Украине 1 мая
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в течение пятницы (1 мая) погода в Украине - преимущественно без осадков.
Днем небольшой дождь местами возможен:
- на Левобережье;
- в Крыму.
Ночью сохраняется вероятность заморозков (0-3°С) в воздухе в большинстве областей.
Несколько теплее может быть в южной части страны. Там температура воздуха в ночные часы ожидается около 1-6 градусов тепла. Хотя на поверхности почвы также могут быть заморозки (0-3°С).
Температура воздуха днем - в среднем по Украине - от 8 до 15 градусов тепла.
Прогноз погоды по Украине на 1 мая (скриншот: meteo.gov.ua)
Метеоролог и синоптик Наталья Диденко рассказала также, что в первый день мая преимущественно сухую и очень теплую погоду - на значительной части территории Европы - будет определять антициклон по имени Winfried.
Антициклон Winfried и атмосферные фронты (карта: facebook.com/tala.didenko)
Тем временем по северным, западным и восточным локациям континента - "будут гулять атмосферные фронты, которые будут подбрасывать дожди" (местами даже с грозами).
В Украине же, по словам эксперта, начало мая станет переходным - "от холода к долгожданному теплу".
В пресс-службе УкрГМЦ в Facebook уточнили, что синоптическую ситуацию по территории Украины 1 мая будет формировать поле высокого атмосферного давления (оно будет распространяться из Западной Европы, от антициклона с центром над Германией).
"Однако на высотах у нас все еще сохраняется небольшое количество остатков циклона", - отметили синоптики.
Именно поэтому днем на Левобережье и в Крыму местами может быть небольшой дождь.
"Над нами все еще сохраняется прохладная воздушная масса, поэтому завтра будет еще прохладно", - добавили специалисты.
Украинцам напомнили также, что заморозки вероятны "благодаря ночным прояснениям", ведь при таких условиях "приземный слой воздуха будет интенсивнее охлаждаться".
Что прогнозируют по Киеву и области
Согласно прогнозу УкрГМЦ, по территории города Киева и Киевской области погода 1 мая будет с переменной облачностью. Без осадков.
Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Заморозки ночью вероятны:
- в Киеве - на поверхности почвы (0-2°С);
- по области - в воздухе (0-3°С).
Температура воздуха днем может составлять:
- в Киеве - до 10-12 градусов тепла;
- по области - около 8-13 градусов тепла.
Прогноз погоды на 1 мая по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чего ждать от погоды в Украине 2 мая
В течение субботы (2 мая) погода в Украине ожидается, по данным УкрГМЦ, без осадков.
Температурный режим по сравнению с предыдущим днем существенно не изменится, хотя несколько теплее может быть на западе:
- ночью во многих областях - заморозки в воздухе (0-3°С);
- ночью на юге - около 1-6 градусов тепла, заморозки - на поверхности почвы (0-3°С);
Заморозков по Украине 2 мая может быть меньше (скриншот: meteo.gov.ua)
- днем по Украине - около 8-15 градусов тепла;
- днем в западных областях - до +18°С.
Прогноз погоды по Украине на 2 мая (скриншот: meteo.gov.ua)
Как изменится синоптическая ситуация 3 мая
В воскресенье (3 мая) осадков в Украине, исходя из информации УкрГМЦ, не предвидится.
При этом вероятно повышение температуры воздуха на 3-5 градусов.
Согласно опубликованной синоптиками карте, местами температура воздуха днем может подниматься даже до +21°С.
Прогноз погоды по Украине на 3 мая (скриншот: meteo.gov.ua)
Какая погода может быть в Украине на следующей неделе
Согласно предварительному прогнозу метеоролога и синоптика Наталки Диденко, в течение выходных дней в Украине действительно "ощутимо потеплеет".
Днем воздух на западе, по ее словам, может локально прогреться даже до +22°С
"А начало следующей недели подарит Украине роскошную погоду, по-настоящему теплую и солнечную", - подчеркнула специалист.
В завершение - для лучшего настроения - Диденко опубликовала карту предварительного температурного прогноза на вторник, 5 мая.
Предварительный температурный прогноз на 5 мая (карта: facebook.com/tala.didenko)
Стоит отметить, что ранее о вероятном потеплении в начале последнего месяца весны - в период с 3 по 7 мая - рассказывал и синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
В блиц-интервью для РБК-Украина он объяснил также, что "оболочка атмосферы" - динамичная, то есть "постоянно какое-то движение происходит и постоянно что-то меняется".
Именно поэтому практически невозможно точно сказать заранее (с конкретными цифрами), какая погода будет в Украине в течение мая.
В то же время он отметил, что согласно имеющейся у специалистов информации, средняя месячная температура может быть ниже нормы.
"Но опять же, это - прямо за весь месяц берутся среднесуточные значения и делается средняя месячная температура", - подытожил эксперт.
