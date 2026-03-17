ua en ru
Вт, 17 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Потепление между США и Пекином откладывается? Трамп сделал заявление

19:12 17.03.2026 Вт
2 мин
Торговое перемирие между США и Китаем теперь под вопросом?
aimg Елена Чупровская
Потепление между США и Пекином откладывается? Трамп сделал заявление Фото: президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп отложил визит в Китай - он должен был состояться уже в конце марта. Теперь поездка, от которой зависит торговое перемирие между двумя сверхдержавами, под вопросом.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил сам Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином в Овальном кабинете.

Читайте также: Иран может стать препятствием для встречи Трампа с Си Цзиньпином

Когда теперь поедет Трамп

"Я поеду в Китай через пять-шесть недель, а не в конце месяца", - заявил он.

По словам президента, он планирует "перезагрузить" переговоры с Си Цзиньпином. Деталей не уточнил.

Почему это важно

Визит рассматривали как главный шанс закрепить торговое перемирие между США и Китаем. Но планы сломал другой кризис.

Трамп начал давить на Пекин и другие страны, чтобы те использовали военную силу для защиты Ормузского пролива. Это часть его попыток решить ситуацию вокруг войны в Иране - и именно она отодвинула Китай на потом, пишет издание.

Ранее МИД Китая отмечало, что война на Ближнем Востоке не помешает проведению саммита. Именно от него ожидают решения ключевых противоречий между Пекином и Вашингтоном.

Отказ от саммита нанесет вред всему миру, отмечали в МИД Китая.

Ранее Китай призвал все страны вместе остановить войну на Ближнем Востоке, потому что она бьет по всему миру.

Ранее, когда США начали войну и ликвидировали лидера Ирана Али Хаменеи - в Китае была другая позиция. Тогда в КНР называли это неприемлемым и осуждали атаку.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дональд Трамп Си Цзиньпинь Китай Соединенные Штаты Америки Ближний восток
Новости
