"Это неприемлемо": Китай осудил удары Израиля и США по Ирану

Воскресенье 01 марта 2026 13:45
"Это неприемлемо": Китай осудил удары Израиля и США по Ирану Фото: министр иностранных дел Китая Ван И (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Китай осудил удары Израиля и США по Ирану, назвав их "неприемлемыми". Ведь атаки произошли в то время, когда между Вашингтоном и Тегераном продолжаются переговоры по ядерной сделке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Китая.

"Нападение и убийство верховного лидера Ирана является серьезным нарушением суверенитета и безопасности Ирана, попранием целей и принципов Устава ООН и основных норм международных отношений. Китай решительно выступает против этого и решительно осуждает это", - говорится в сообщении.

В МИД Китая призвали к немедленному прекращению военных операций, избежанию дальнейшей эскалации напряженности и совместно защищать мир и стабильность на Ближнем Востоке и в мире.

В ведомстве также сообщили, что сегодня, 1 марта, министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ван И заявил, что по настоянию Китая и России Совет Безопасности ООН вчера провел экстренное заседание по текущей ситуации в Иране.

"Китай последовательно выступает за соблюдение целей и принципов Устава ООН и выступает против применения силы в международных отношениях. Нападения, начатые США и Израилем против Ирана во время переговоров между США и Ираном, являются неприемлемыми; откровенное убийство суверенного лидера и подстрекательство к смене режима неприемлемы", - отметили в МИД Китая.

В министерстве отметили, что эти действия нарушают международное право и основные нормы международных отношений.

"Конфликт сейчас распространился на весь Персидский залив, и ситуация на Ближнем Востоке может оказаться в опасной пропасти. Китай очень обеспокоен этим, - добавили в ведомстве.

Ван И также отметил, что позиция Китая заключается в следующем:

  • Немедленное прекращение военных действий имеет решающее значение для предотвращения распространения и переброски конфликта, а также для избежания эскалации ситуации до неконтролируемой точки. Китай ценит безопасность стран Персидского залива и поддерживает их сдержанность.
  • Необходимо быстрое возвращение к диалогу и переговорам. Все стороны должны решительно выступать за мир и призывать вовлеченные стороны как можно скорее вернуться на путь диалога и переговоров.
  • Необходима совместная оппозиция односторонним действиям. Нападение на суверенные государства без разрешения Совета Безопасности ООН подрывает основы мира, установленные после Второй мировой войны.

Лавров в свою очередь заявил, что удары США и Израиля по Ирану серьезно подорвали стабильность на Ближнем Востоке.

По его словам, Россия якобы разделяет такую же позицию, как и Китай, и готова усилить координацию и коммуникацию с Пекином, посылая четкий сигнал через такие платформы, как ООН и Шанхайская организация сотрудничества, призывая к немедленному прекращению войны и возвращению к дипломатическому переговорному процессу.

Удары по Ирану и гибель Хаменеи

Напомним, вчера, 28 февраля, Израиль и США нанесли серию ударов по Ирану.

По словам американского президента Дональда Трампа, США начали военную кампанию для устранения угроз со стороны действующего режима, а основная цель операции - защита американского народа и союзников.

По данным СМИ, Трамп отдал приказ о масштабной воздушной атаке на Иран после длительного лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии. В результате ударов был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Известно, что ЦРУ месяцами следило за верховным лидером Ирана, уточняя его распорядок и места пребывания.

Также в результате серии ракетных ударов США и Израиля погибли по меньшей мере четверо членов семьи Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников страны.

В частности, погибли министр обороны Ирана и начальник Генерального штаба.

Сегодня в Иране назначили временного верховного лидера. Им стал высокопоставленный священнослужитель аятолла Алиреза Арафи. Согласно конституции страны, он вошел в состав временного совета руководства, который будет исполнять обязанности главы государства до избрания преемника.

