"Это неприемлемо": Китай осудил удары Израиля и США по Ирану
Китай осудил удары Израиля и США по Ирану, назвав их "неприемлемыми". Ведь атаки произошли в то время, когда между Вашингтоном и Тегераном продолжаются переговоры по ядерной сделке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Китая.
"Нападение и убийство верховного лидера Ирана является серьезным нарушением суверенитета и безопасности Ирана, попранием целей и принципов Устава ООН и основных норм международных отношений. Китай решительно выступает против этого и решительно осуждает это", - говорится в сообщении.
В МИД Китая призвали к немедленному прекращению военных операций, избежанию дальнейшей эскалации напряженности и совместно защищать мир и стабильность на Ближнем Востоке и в мире.
В ведомстве также сообщили, что сегодня, 1 марта, министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Ван И заявил, что по настоянию Китая и России Совет Безопасности ООН вчера провел экстренное заседание по текущей ситуации в Иране.
"Китай последовательно выступает за соблюдение целей и принципов Устава ООН и выступает против применения силы в международных отношениях. Нападения, начатые США и Израилем против Ирана во время переговоров между США и Ираном, являются неприемлемыми; откровенное убийство суверенного лидера и подстрекательство к смене режима неприемлемы", - отметили в МИД Китая.
В министерстве отметили, что эти действия нарушают международное право и основные нормы международных отношений.
"Конфликт сейчас распространился на весь Персидский залив, и ситуация на Ближнем Востоке может оказаться в опасной пропасти. Китай очень обеспокоен этим, - добавили в ведомстве.
Ван И также отметил, что позиция Китая заключается в следующем:
- Немедленное прекращение военных действий имеет решающее значение для предотвращения распространения и переброски конфликта, а также для избежания эскалации ситуации до неконтролируемой точки. Китай ценит безопасность стран Персидского залива и поддерживает их сдержанность.
- Необходимо быстрое возвращение к диалогу и переговорам. Все стороны должны решительно выступать за мир и призывать вовлеченные стороны как можно скорее вернуться на путь диалога и переговоров.
- Необходима совместная оппозиция односторонним действиям. Нападение на суверенные государства без разрешения Совета Безопасности ООН подрывает основы мира, установленные после Второй мировой войны.
Лавров в свою очередь заявил, что удары США и Израиля по Ирану серьезно подорвали стабильность на Ближнем Востоке.
По его словам, Россия якобы разделяет такую же позицию, как и Китай, и готова усилить координацию и коммуникацию с Пекином, посылая четкий сигнал через такие платформы, как ООН и Шанхайская организация сотрудничества, призывая к немедленному прекращению войны и возвращению к дипломатическому переговорному процессу.
Удары по Ирану и гибель Хаменеи
Напомним, вчера, 28 февраля, Израиль и США нанесли серию ударов по Ирану.
По словам американского президента Дональда Трампа, США начали военную кампанию для устранения угроз со стороны действующего режима, а основная цель операции - защита американского народа и союзников.
По данным СМИ, Трамп отдал приказ о масштабной воздушной атаке на Иран после длительного лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии. В результате ударов был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Известно, что ЦРУ месяцами следило за верховным лидером Ирана, уточняя его распорядок и места пребывания.
Также в результате серии ракетных ударов США и Израиля погибли по меньшей мере четверо членов семьи Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников страны.
В частности, погибли министр обороны Ирана и начальник Генерального штаба.
Сегодня в Иране назначили временного верховного лидера. Им стал высокопоставленный священнослужитель аятолла Алиреза Арафи. Согласно конституции страны, он вошел в состав временного совета руководства, который будет исполнять обязанности главы государства до избрания преемника.