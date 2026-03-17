Потепління між США та Пекіном відкладається? Трамп зробив заяву

Президент США Дональд Трамп відклав візит до Китаю - він мав відбутись вже наприкінці березня. Тепер поїздка, від якої залежить торгівельне перемир'я між двома наддержавами, під питанням.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian , про це заявив сам Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Майклом Мартіном в Овальному кабінеті.

Коли тепер поїде Трамп

"Я поїду до Китаю через п'ять-шість тижнів, а не наприкінці місяця", - заявив він.

За словами президента, він планує "перезавантажити" переговори із Сі Цзіньпіном. Деталей не уточнив.

Чому це важливо

Візит розглядали як головний шанс закріпити торгівельне перемир'я між США і Китаєм. Але плани зламала інша криза.

Трамп почав тиснути на Пекін та інші країни, щоб ті використали військову силу для захисту Ормузької протоки. Це частина його спроб вирішити ситуацію навколо війни в Ірані - і саме вона відсунула Китай на потім, пише видання.

Раніше МЗС Китаю зазначало, що війна на Близькому Сході не завадить проведенню саміту. Саме від нього очікують розв'язання ключових суперечностей між Пекіном та Вашингтоном.

Відмова від саміту завдасть шкоди всьому світу, зазначали в МЗС Китаю.