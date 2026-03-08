Китай заявил о важности переговоров с США на фоне войны на Ближнем Востоке

Диалог между США и Китаем является "жизненно важным" для предотвращения глобальных ошибок.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Заявление главы китайского МИД прозвучало перед долгожданным саммитом между лидерами Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, который должен состояться в этом месяце.

"Отказ от взаимодействия между двумя странами приведет лишь к недоразумениям и ошибочным оценкам, что перерастет в конфронтацию и нанесет вред миру", - заявил Ван И на пресс-конференции в кулуарах ежегодного заседания парламента в Пекине.

Как отмечает агентство, пока Трамп сосредоточен на войне в Иране, аналитики следят за признаками подготовки его визита для встречи с Си Цзиньпином.

Отмечается, что Китай ранее не объявлял о мартовском саммите между лидерами двух крупнейших экономик мира.

"Повестка дня обмена мнениями на высоком уровне с США уже обсуждается. Нужно, чтобы обе стороны провели тщательную подготовку для создания благоприятной среды для урегулирования существующих разногласий", - сказал Ван И.не предоставляя дополнительных подробностей.

Аналитики отмечают, что Пекин за последний год стал более воинственным в своем регионе.

Он провел масштабные военные учения вокруг Тайваня, обострил дипломатический спор с Японией из-за замечания премьера Санаэ Такаичи о том, что нападение Китая на демократически управляемый остров может спровоцировать военный ответ со стороны Токио, и неоднократно сталкивался с филиппинскими кораблями в спорных районах Южно-Китайского моря.

Тем не менее глава МИД пытался представить экономику Китая как стабилизирующую силу, в противовес военной агрессивности Трампа.

"Жесткий кулак - это не то же самое, что жесткие аргументы. Мир не может вернуться к "закону джунглей". Прибегать к силе при каждой возможности не доказывает собственного могущества", - подчеркнул Ван И.