ua en ru
Вс, 08 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Китай заявил о важности переговоров с США на фоне войны на Ближнем Востоке

11:50 08.03.2026 Вс
3 мин
Пекин обеспокоен тем, что Трамп атакует его ключевых партнеров
aimg Татьяна Степанова
Китай заявил о важности переговоров с США на фоне войны на Ближнем Востоке Фото: министр иностранных дел Китая Ван И (Getty Images)

Диалог между США и Китаем является "жизненно важным" для предотвращения глобальных ошибок.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Заявление главы китайского МИД прозвучало перед долгожданным саммитом между лидерами Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, который должен состояться в этом месяце.

"Отказ от взаимодействия между двумя странами приведет лишь к недоразумениям и ошибочным оценкам, что перерастет в конфронтацию и нанесет вред миру", - заявил Ван И на пресс-конференции в кулуарах ежегодного заседания парламента в Пекине.

Как отмечает агентство, пока Трамп сосредоточен на войне в Иране, аналитики следят за признаками подготовки его визита для встречи с Си Цзиньпином.

Отмечается, что Китай ранее не объявлял о мартовском саммите между лидерами двух крупнейших экономик мира.

"Повестка дня обмена мнениями на высоком уровне с США уже обсуждается. Нужно, чтобы обе стороны провели тщательную подготовку для создания благоприятной среды для урегулирования существующих разногласий", - сказал Ван И.не предоставляя дополнительных подробностей.

Аналитики отмечают, что Пекин за последний год стал более воинственным в своем регионе.

Он провел масштабные военные учения вокруг Тайваня, обострил дипломатический спор с Японией из-за замечания премьера Санаэ Такаичи о том, что нападение Китая на демократически управляемый остров может спровоцировать военный ответ со стороны Токио, и неоднократно сталкивался с филиппинскими кораблями в спорных районах Южно-Китайского моря.

Тем не менее глава МИД пытался представить экономику Китая как стабилизирующую силу, в противовес военной агрессивности Трампа.

"Жесткий кулак - это не то же самое, что жесткие аргументы. Мир не может вернуться к "закону джунглей". Прибегать к силе при каждой возможности не доказывает собственного могущества", - подчеркнул Ван И.

Позиция Китая относительно войны в Иране

Напомним, Китай решительно выступил против войны на Ближнем Востоке.

Правительство Китая призвало участников конфликта на Ближнем Востоке "прекратить военные действия и предотвратить дальнейшую эскалацию".

Пекин даже направил специального посланника на Ближний Восток для посредничества в конфликте между США, Израилем и Ираном, чтобы остановить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе.

В то же время правительство Китая приказало своим крупнейшим НПЗ приостановить экспорт дизельного топлива и бензина, поскольку война на Ближнем Востоке угрожает нарушить глобальные поставки энергоресурсов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Китай Ближний восток
Новости
В Осло прогремел взрыв под зданием посольства США: первые детали
В Осло прогремел взрыв под зданием посольства США: первые детали
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС