Иран может стать препятствием для встречи Трампа с Си Цзиньпином

16:14 16.03.2026 Пн
Трамп пригрозил отложить визит в Китай и выдвинул Пекину требование
Фото: Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Getty Images)

Встречу президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина могут отложить из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Читайте также: Рубио могут не впустить в Китай вместе с Трампом: в чем причина

"Я не думаю, что встреча под угрозой, но вполне возможно, что ее могут отложить", - отметила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт.

Трамп должен посетить Китай с 31 марта по 2 апреля для проведения долгожданной встречи лидеров двух крупнейших экономик мира.

Срыв визита из-за Ирана

Вчера, 15 марта, Financial Times сообщило, что Трамп пригрозил отложить встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, если Китай не поможет с безопасностью в Ормузском проливе.

"Я считаю, что Китай тоже должен помочь, ведь 90% нефти Китай получает именно через этот пролив. Мы хотели бы знать об этом заранее. Мы можем отложить встречу", - сказал президент США.

Саммит лидеров США и Китая запланирован на конец марта, однако теперь Трамп допустил его срыв на неопределенный срок.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина

Напомним, в ближайшие недели президент США должен прибыть в регион для судьбоносной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. МИД Китая уже подтвердил: война на Ближнем Востоке не помешает проведению саммита, от которого ожидают решения ключевых противоречий между Пекином и Вашингтоном.

Недавно лидеры двух стран провели телефонный разговор. Издание Politico считает, что беседа стала подготовкой к новой поездке. Во время разговора обсуждались различные вопросы, начиная торговыми проблемами и заканчивая внешними конфликтами.

По словам министра иностранных дел Китая Ван И, диалог между США и Китаем является "жизненно важным" для предотвращения глобальных ошибок.

