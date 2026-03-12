ua en ru
Китай призвал всех срочно нажать кнопку "стоп" в войне в Иране

17:23 12.03.2026 Чт
2 мин
Война на Ближнем Востоке сильно задела Китай
aimg Елена Чупровская
Китай призвал всех срочно нажать кнопку "стоп" в войне в Иране Фото: глава МИД Китая Ван И (Getty Images)

Китай призвал все страны вместе нажать кнопку "стоп" в конфликте на Ближнем Востоке, потому что война бьет по всему миру.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство "Синьхуа", об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Читайте также: Будет ли перезагрузка? Соратник Трампа готовит почву для новых соглашений с Китаем в мае

Что сказал Ван И

По словам министра, долгий конфликт на Ближнем Востоке наносит ущерб местным людям, подрывает региональную экономику и разрушает безопасность.

"Все стороны должны призвать вовлеченные стороны как можно скорее нажать кнопку "стоп" военных операций, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", - подчеркнул Ван И в разговоре по телефону с главой МИД Египта Абделем Абидином 12 марта.

Он также подчеркнул, что Китай и Египет, как ответственные государства, выступают за переговоры, а не за силу.

Министр Абидин передал позицию Каира: Египет обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке и поддерживает резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призывает к сдержанности

Как Китай комментировал войну в Иране ранее

Когда 28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана и ликвидировали аятоллу Али Хаменеи, Ван И назвал это "неприемлемым". Он вел переговоры с Лавровым, осуждал атаку и инициировал экстренное заседание Совбеза ООН.

Но практической помощи Ирану Пекин так и не оказал - ограничился дипломатической риторикой. Теперь он призывает всех, включая Тегеран, остановить оружие.

Почему Китай лично заинтересован в мире

Ближний Восток - это не просто геополитика для Пекина, а вопрос экономической выживаемости.

Более 55% всего нефтяного импорта Китая поступает с Ближнего Востока, примерно 13% - непосредственно из Ирана.

Блокада Ормузского пролива уже обвалила морской трафик на 70% и вызвала дефицит серы - сырья для удобрений, микрочипов и металлургии. Именно Китай является одним из крупнейших импортеров серы в регионе.

Конфликт бьет по китайской экономике напрямую: растут цены, рвутся цепи поставок.

