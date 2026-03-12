Китай призвал всех срочно нажать кнопку "стоп" в войне в Иране
Китай призвал все страны вместе нажать кнопку "стоп" в конфликте на Ближнем Востоке, потому что война бьет по всему миру.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство "Синьхуа", об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
Что сказал Ван И
По словам министра, долгий конфликт на Ближнем Востоке наносит ущерб местным людям, подрывает региональную экономику и разрушает безопасность.
"Все стороны должны призвать вовлеченные стороны как можно скорее нажать кнопку "стоп" военных операций, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", - подчеркнул Ван И в разговоре по телефону с главой МИД Египта Абделем Абидином 12 марта.
Он также подчеркнул, что Китай и Египет, как ответственные государства, выступают за переговоры, а не за силу.
Министр Абидин передал позицию Каира: Египет обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке и поддерживает резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призывает к сдержанности
Как Китай комментировал войну в Иране ранее
Когда 28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана и ликвидировали аятоллу Али Хаменеи, Ван И назвал это "неприемлемым". Он вел переговоры с Лавровым, осуждал атаку и инициировал экстренное заседание Совбеза ООН.
Но практической помощи Ирану Пекин так и не оказал - ограничился дипломатической риторикой. Теперь он призывает всех, включая Тегеран, остановить оружие.
Почему Китай лично заинтересован в мире
Ближний Восток - это не просто геополитика для Пекина, а вопрос экономической выживаемости.
Более 55% всего нефтяного импорта Китая поступает с Ближнего Востока, примерно 13% - непосредственно из Ирана.
Блокада Ормузского пролива уже обвалила морской трафик на 70% и вызвала дефицит серы - сырья для удобрений, микрочипов и металлургии. Именно Китай является одним из крупнейших импортеров серы в регионе.
Конфликт бьет по китайской экономике напрямую: растут цены, рвутся цепи поставок.