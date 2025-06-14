Постпред Израиля об ударах по Ирану: Тегеран был близок к получению ядерных бомб

Иран в течение нескольких дней мог произвести достаточное количество обогащенного урана для создания нескольких ядерных бомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление в Совете Безопасности ООН постоянного представителя Израиля Дани Данона.

"Разведка подтвердила, что в течение нескольких дней Иран мог произвести достаточно материала для создания нескольких бомб", - сообщил он.

По его словам, атака на иранские ядерные объекты, которые Израиль осуществил без посторонней помощи, была "актом национального самосохранения".

"Мы ждали, пока дипломатия сработает, мы наблюдали, как затягиваются переговоры, пока Иран шел на ложные уступки или отказывался от самых основных условий. Мы действовали, потому что история научила нас, что молчание - это соучастие, а промедление может быть фатальным", - отметил Данон.

Израильский постпред также напомнил, что 80 лет назад еврейский народ дал себе обещание -"никогда больше". Данон подчеркнул, что это обещание применимо и к "ядерному холокосту".

После выступления он также заявил, что мир годами был равнодушен к смертоносным призывам Ирана уничтожить Израиль.

"Израиль не мог себе этого позволить. Я ясно дал понять членам Совета Безопасности, что пока ООН занимается пустыми дискуссиями, Израиль действует, чтобы обеспечить собственное существование", - написал он в соцсети Х.