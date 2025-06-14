Постпред Ізраїлю про удари по Ірану: Тегеран був близький до отримання ядерних бомб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ у Раді Безпеки ООН постійного представника Ізраїлю Дані Данона.

"Розвідка підтвердила, що протягом кількох днів Іран міг виробити достатньо матеріалу для створення кількох бомб", - повідомив він.

За його словами, атака на іранські ядерні об'єкти, які Ізраїль здійснив без сторонньої допомоги, була "актом національного самозбереження".

"Ми чекали, поки дипломатія спрацює, ми спостерігали, як затягуються переговори, поки Іран йшов на хибні поступки або відмовлявся від найосновніших умов. Ми діяли, тому що історія навчила нас, що мовчання - це співучасть, а зволікання може бути фатальним", - зазначив Данон.

Ізраїльський постпред також нагадав, що 80 років тому єврейський народ дав собі обіцянку - "ніколи більше". Данон наголосив, що цю обіцянку можна застосувати і до "ядерного голокосту".

Після виступу він також заявив, що світ роками був байдужий до смертоносних закликів Ірану знищити Ізраїль.

"Ізраїль не міг собі цього дозволити. Я ясно дав зрозуміти членам Ради Безпеки, що поки ООН займається порожніми дискусіями, Ізраїль діє, щоб забезпечити власне існування", - написав він у соцмережі Х.