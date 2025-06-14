Трамп об атаках Израиля: Иран получил удар в десять раз сильнее, чем ожидал

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран не ожидал такого мощного удара от Израиля. Теперь Тегеран может быть готов к переговорам.

Как передает РБК-Украина , об этом Трамп заявил в комментарии Fox News .

"Думаю, теперь они готовы. Посмотрим", - считает американский лидер.

По его словам, ранее Тегеран не был готов к переговорам.

"Иранцы получили удар в десять раз сильнее, чем они ожидали", - рассказал Трамп.

Атака Израиля

В ночь на 13 июня Израиль нанес масштабный удар по иранской территории в ответ на угрозу со стороны Тегерана. Целью атаки стали ядерные объекты Фордо и Натанзе, а также командные пункты и объекты противоракетной системы Ирана.

Во время удара был ликвидирован командующий ракетной программой Корпуса стражей Исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде - эту информацию подтвердили власти Ирана.

Известно, что Израиль атаковал около 100 целей.

При этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии рассказал, что наземная часть завода по обогащению урана в иранском Натанзе была уничтожена.

Детальнее об ударе Израиля - в материале РБК-Украина.

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