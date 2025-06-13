Израиль атаковал подземный ядерный объект Фордо в Иране, - СМИ

Израиль нанес серии ударов по стратегическим объектам Ирана. В частности был атакован подземный ядерный комплекс Фордо.

Стало известно, что Израиль нанес удар по подземному ядерному объекту Фордо в Иране.

Как сообщает The New York Times, в пятницу утром несколько израильских ударов, похоже, были направлены на подземную ракетную базу на западе Ирана.

На видеозаписях очевидцев, подтвержденных The New York Times, видны три столба темного дыма, поднимающиеся вблизи горного хребта, где, как считается, расположена ракетная база.

Фото: дым в месте удара (x.com/manniefabian)

Рядом, по данным СМИ, также расположены авиабаза иранской армии и объект Корпуса стражей Исламской революции.