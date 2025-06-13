Израиль атаковал подземный ядерный объект Фордо в Иране, - СМИ
Израиль нанес серии ударов по стратегическим объектам Ирана. В частности был атакован подземный ядерный комплекс Фордо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times и The Times of Israel.
Стало известно, что Израиль нанес удар по подземному ядерному объекту Фордо в Иране.
Как сообщает The New York Times, в пятницу утром несколько израильских ударов, похоже, были направлены на подземную ракетную базу на западе Ирана.
На видеозаписях очевидцев, подтвержденных The New York Times, видны три столба темного дыма, поднимающиеся вблизи горного хребта, где, как считается, расположена ракетная база.
Фото: дым в месте удара (x.com/manniefabian)
Рядом, по данным СМИ, также расположены авиабаза иранской армии и объект Корпуса стражей Исламской революции.
Израиль атаковал Иран
Заметим, что в ночь на 13 июня израильская авиация нанесла удары по иранским военным и ядерным объектам. Среди пораженных целей - ключевой центр по обогащению урана в районе Натанза.
Данные действия были частью операции "Львиный народ" и, как известно, данный удар Израиля по Ирану готовился восемь месяцев.
Израильские военные также сообщили, что получили большое количество развединформации, которая, по их словам, подтверждает существование четкого плана Ирана по уничтожению Израиля.
Заметим, что в медиа уже появляются сообщения, что Тегеран готовит "жесткий ответ" на действия Израиля.
Подробнее о ночной атаке Израиля на Иран, можно узнать в материале РБК-Украина.
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