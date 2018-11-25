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Поранені 6 військових моряків в результаті атаки РФ на українські кораблі

Новини » Надзвичайні події    25.11.2018 - 22:44
Поранені 6 військових моряків в результаті атаки РФ на українські кораблі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Захоплено три українські судна

Внаслідок атаки Росії на кораблі Військово-морських сил України поранені шестеро членів екіпажів. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на командування ВМС.

Зазначається, що захоплено малий артилерійський бронекатер "Бердянськ" і рейдовий буксир "Яни Капу", які буксируються.

"Катер Нікополь заблокований та слідує у супроводі окупантів. 6 українських військовослужбовців зазнали поранення", - повідомили у ВМС.

Поранені 6 військових моряків в результаті атаки РФ на українські кораблі

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко скликав військовий кабінет через ситуацію на Азовському морі, що склалася через дії Росії. 

Через ситуацію на Азовському морі військова прокуратура Південного регіону та частина прокуратури зони ООС підняті по тривозі.  Наразі правоохоронці зареєстрували та проводять невідкладні слідчі дії щодо акту ведення агресивної війни Російською Федерацією за ст. 437 ККУ (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

Україна має негайно звернутися до країн-гарантів Будапештського меморандуму, - Тимошенко Україна звернулася за підтримкою до США через агресію Росії в Азовському морі, - посол
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