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РНБО рекомендувала ввести воєнний стан в Україні

Новини » Політика    26.11.2018 - 00:39
РНБО рекомендувала ввести воєнний стан в Україні
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Рекомендації про введення воєнного стану прийняті на засіданні РНБО

У ході засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України прийнято рішення рекомендувати ввести воєнний стан в Україні. Відповідне рішення було прийнято через дії Російської Федерації в Азовському морі, повідомляє РБК-Україна. 

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, військовий стан пропонується ввести строком на 60 днів.

За словами глави держави Петра Порошенка, Верховна рада вже завтра збереться на засідання для прийняття рішення про введення воєнного стану. Порошенко також зазначив, що всі відповідні консультації зі спікером парламенту Андрієм Парубієм вже проведені.

"Запровадження воєнного стану не означає, що Україна проводитиме наступальні дії. Україна буде проводити дії щодо оборони своєї території. Це не означає зміни положення на фронтовій лінії Донецької та Луганської областей. Рішення не передбачає негайної мобілізації, але буде проведено роботу з резервом першої черги. Рішення не буде передбачати обмеження конституційних прав громадян", - додав Порошенко.

Відзначимо, згідно з законом України "Про правовий режим воєнного стану" він може бути введений як на всій території країни, так і в окремих областях.

Таким чином, РНБО рекомендує президенту України Петру Порошенко ввести воєнний стан в Україні. Тепер Порошенко повинен передати відповідний указ на розгляд Верховній раді. Рада повинна зібратися на позачергову сесію протягом двох днів і розглянути пропозицію президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 листопада 2018 року, Російська Федерація атакувала українські кораблі в Азовському морі, захопивши три українських судна. Як повідомляли в ВМС України, російська сторона відкривала вогонь на поразку. Також повідомлялося, про 6 постраждалих українських моряків.

Через дії РФ президент України Петро Порошенко провів засідання військового кабінету, на якому заслухали голову Генштабу ЗСУ та міністра оборони України. За результатами засідання військового кабінету було прийнято рішення про проведення засідання РНБО для прийняття рішення про оголошення правового режиму воєнного стану.

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