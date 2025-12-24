ua en ru
Поставки FPV и наземных дронов для ВСУ: Шмыгаль назвал цифры

Украина, Среда 24 декабря 2025 11:37
UA EN RU
Поставки FPV и наземных дронов для ВСУ: Шмыгаль назвал цифры Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (facebook.com)
Автор: Антон Корж

Вооруженные силы Украины за 11 месяцев 2025 года получили в 2,5 раза больше FPV-дронов, чем за весь 2024 год. До конца декабря количество переданных дронов составит более трех миллионов единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Роль беспилотных систем на поле боя растет, а значит производство инновационных инструментов войны - наш приоритет номер один. До конца этого года ВСУ получат 3 миллиона единиц FPV-дронов, что почти в 2,5 раза больше, чем было поставлено ВСУ таких дронов в прошлом году", - отметил министр.

По словам Шмыгаля, большинство беспилотников в арсенале Сил обороны Украины - производства украинских компаний. Крупнейшими поставщиками дронов стали Агентство оборонных закупок - 2,4 млн дронов и ИТ-система DOT-Chain Defence: через последнюю, запущенную в конце июля, передали 200 тысяч дронов.

Кроме FPV, Шмыгаль указал на еще одно важное направление поставок дронов, но на этот раз - наземных. В течение года подразделения ВСУ получили 15 тысяч наземных роботизированных комплексов (НРК).

"НРК выполняют задачи по логистике, эвакуации, разведке, минированию и разминированию, патрулированию. Некоторые наземные роботы оснащены боевыми модулями, ведут штурмовые и оборонительные действия. Продолжаем активно работать, чтобы наши воины имели технологическое преимущество на фронте", - резюмировал министр.

Перехватчики дронов: какие новости

Напомним, что еще одно важное направление - это производство дронов-перехватчиков. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца ноября Украина будет производить 600-800 дронов-перехватчиков в сутки. Однако этим планам могут помешать российские обстрелы.

Шмыгаль пообещал уже скоро достичь уровня в 1000 дронов-перехватчиков в сутки. Он сообщил, что это ответ Украины на ночные атаки российских захватчиков. По состоянию на 18 декабря СОУ получают по 900-950 перехватчиков в сутки.

Кроме того, осенью стало известно, что Великобритания подпишет с Украиной соглашение о совместной разработке и производстве передового военного оборудования. Оно предусматривает обмен технологиями, что усилит национальную безопасность обеих стран.

