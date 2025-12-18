ua en ru
Сколько дронов-перехватчиков получает войско ежедневно? Что говорят в Минобороны

Четверг 18 декабря 2025 11:45
Сколько дронов-перехватчиков получает войско ежедневно? Что говорят в Минобороны Фото: военные ежесуточно получают около 950 дронов-перехватчиков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Военные ежесуточно получают около 950 дронов-перехватчиков, которые используются против вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Наращиваем поставки противошахедных средств для воинов. В декабре АОЗ Минобороны передает в войска в среднем почти 950 дронов-перехватчиков в сутки", - отметил Шмыгаль.

По его словам, эти средства позволяют усилить защиту от дронового террора, сохраняя ресурс для перехвата крылатых и баллистических ракет.

"Закупки противошахедных БпЛА являются ключевым приоритетом на 2026 год. Системно работаем с рынком, чтобы обеспечить непрерывность и достаточные объемы поставок. По состоянию на декабрь имеем контракты с более чем 10 производителями таких беспилотников", - добавил министр обороны.

Он также отметил, что дроны-перехватчики тактического уровня уже добавлены в маркетплейс DOT-Chain Defence. Благодаря этой системе боевые бригады могут самостоятельно выбирать необходимые средства для противодействия вражеским разведывательным и ударным БпЛА.

"Продолжаем масштабировать решения, которые ежедневно защищают жизни наших людей", - подытожил Шмыгаль.

Производство дронов-перехватчиков

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца ноября Украина будет производить 600-800 дронов-перехватчиков в сутки. Однако этим планам могут помешать российские обстрелы.

Также ранее Шмыгаль пообещал уже скоро достичь уровня в 1000 дронов-перехватчиков в сутки. Он сообщил, что это ответ Украины на ночные атаки российских захватчиков.

Отметим, Украина уже имеет дроны-перехватчики, которые могут противостоять российским "Шахедам" с реактивными двигателями.

Кроме того, осенью стало известно, что Великобритания подпишет с Украиной соглашение о совместной разработке и производстве передового военного оборудования. Оно предусматривает обмен технологиями, что усилит национальную безопасность обеих стран.

