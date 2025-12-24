Постачання FPV та наземних дронів для ЗСУ: Шмигаль назвав цифри

Збройні сили України за 11 місяців 2025 року отримали у 2,5 раза більше FPV-дронів, ніж за весь 2024 рік. До кінця грудня кількість переданих дронів складе понад три мільйони одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Дениса Шмигаля в Telegram .

"Роль безпілотних систем на полі бою зростає, а отже виробництво інноваційних інструментів війни - наш пріоритет номер один. До кінця цього року ЗСУ отримають 3 мільйони одиниць FPV-дронів, що майже у 2,5 раза більше, ніж було поставлено ЗСУ таких дронів торік", - зазначив міністр.

За словами Шмигаля, більшість безпілотників в арсеналі Сил оборони України - виробництва українських компаній. Найбільшими постачальниками дронів стали Агенція оборонних закупівель - 2,4 млн дронів та ІТ-система DOT-Chain Defence: через останню, запущену наприкінці липня, передали 200 тисяч дронів.

Окрім FPV, Шмигаль вказав на ще один важливий напрямок постачання дронів, але на цей раз - наземних. Протягом року підрозділи ЗСУ отримали 15 тисяч наземних роботизованих комплексів (НРК).

"НРК виконують завдання з логістики, евакуації, розвідки, мінування та розмінування, патрулювання. Деякі наземні роботи оснащені бойовими модулями, ведуть штурмові та оборонні дії. Продовжуємо активно працювати, щоб наші воїни мали технологічну перевагу на фронті", - резюмував міністр.