Постачання FPV та наземних дронів для ЗСУ: Шмигаль назвав цифри

Україна, Середа 24 грудня 2025 11:37
UA EN RU
Постачання FPV та наземних дронів для ЗСУ: Шмигаль назвав цифри
Автор: Антон Корж

Збройні сили України за 11 місяців 2025 року отримали у 2,5 раза більше FPV-дронів, ніж за весь 2024 рік. До кінця грудня кількість переданих дронів складе понад три мільйони одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Дениса Шмигаля в Telegram.

"Роль безпілотних систем на полі бою зростає, а отже виробництво інноваційних інструментів війни - наш пріоритет номер один. До кінця цього року ЗСУ отримають 3 мільйони одиниць FPV-дронів, що майже у 2,5 раза більше, ніж було поставлено ЗСУ таких дронів торік", - зазначив міністр.

За словами Шмигаля, більшість безпілотників в арсеналі Сил оборони України - виробництва українських компаній. Найбільшими постачальниками дронів стали Агенція оборонних закупівель - 2,4 млн дронів та ІТ-система DOT-Chain Defence: через останню, запущену наприкінці липня, передали 200 тисяч дронів.

Окрім FPV, Шмигаль вказав на ще один важливий напрямок постачання дронів, але на цей раз - наземних. Протягом року підрозділи ЗСУ отримали 15 тисяч наземних роботизованих комплексів (НРК).

"НРК виконують завдання з логістики, евакуації, розвідки, мінування та розмінування, патрулювання. Деякі наземні роботи оснащені бойовими модулями, ведуть штурмові та оборонні дії. Продовжуємо активно працювати, щоб наші воїни мали технологічну перевагу на фронті", - резюмував міністр.

Перехоплювачі дронів: які новини

Нагадаємо, що ще один важливий напрямок - це виробництво дронів-перехоплювачів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця листопада Україна вироблятиме 600-800 дронів-перехоплювачів на добу. Проте цим планам можуть завадити російські обстріли.

Шмигаль пообіцяв вже скоро досягти рівня в 1000 дронів-перехоплювачів на добу. Він повідомив, що це відповідь України на нічні атаки російських загарбників. Станом на 18 грудня СОУ отримують по 900-950 перехоплювачів на добу.

Окрім того, восени стало відомо, що Британія підпише з Україною угоду про спільну розробку та виробництво передового військового обладнання. Вона передбачає обмін технологіями, що посилить національну безпеку обох країн.

