Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Иран из-за угрозы безопасности

Фото: США предупредило своих граждан об опасности (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Посольство США в Тегеране призвало американцев, находящихся на территории Ирана, как можно быстрее покинуть страну в связи с обострением ситуации с безопасностью и масштабными ограничениями передвижения и коммуникаций.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в официальном сообщении американской дипмиссии.

Читайте также: Иран готов к войне с США, но рассчитывает на сделку, - МИД

В предупреждении о безопасности, обнародованном "виртуальным посольством" США в Тегеране, граждан предупредили о препятствиях в работе транспорта, закрытии дорог, остановке общественного транспорта и ограничении доступа к интернету и мобильной связи.

Американцам рекомендуют планировать отъезд без полагания на помощь правительства США, поскольку авиарейсы ограничены или отменены, а ситуация может меняться без предупреждения.

Предупреждение также подчеркнуло высокие риски для граждан США, в том числе возможность задержания или допросов со стороны иранских властей. Тегеран не признает двойное гражданство, поэтому лица с ирано-американским паспортом могут быть рассмотрены только как граждане Ирана, что значительно ограничивает консульские возможности США для их защиты.

Дипмиссия посоветовала рассмотреть варианты отъезда через сухопутные границы с соседними странами, в частности Арменией или Турцией, если это безопасно, и избегать движения в направлении Ирака, Афганистана или Пакистана, где ситуация остается неопределенной.

В заявлении также отмечается, что правительство США не может гарантировать безопасность своих граждан во время выезда, и решение об отъезде должен принимать сам человек, учитывая текущие риски.

Это новое предупреждение появилось на фоне продолжающихся протестов и напряженности в Иране, сопровождающихся ограничениями передвижения и коммуникации, а также острыми политическими вызовами и вызовами безопасности в регионе.

Эскалация между Ираном и США

Напомним, США и Иран договорились провести переговоры в Маскате (Оман) в пятницу, 6 февраля. Дискуссии запланированы для того, чтобы избежать военного столкновения

Переговоры проходят на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке. США наращивают военное присутствие в регионе после угроз своего лидера Дональда Трампа возможным ударом по Ирану, а Тегеран опасается, что любой военный сценарий может дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Как известно, США отправили дополнительный военный корабль на Ближний Восток из-за обострения напряженности с Ираном.

В свою очередь Иран заявил о готовности дать "сокрушительный ответ" на любые агрессивные действия, что демонстрирует высокий уровень напряженности в регионе.

