Иран готов к войне с США, но рассчитывает на сделку, - МИД

Воскресенье 01 февраля 2026 22:44
Иран готов к войне с США, но рассчитывает на сделку, - МИД Фото: Аббас Арагчи (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что несмотря на готовность войск США нанести удар, он уверен, что стороны смогут достичь сделки по ядерной программе Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CNN.

Министр подчеркнул, что война не есть неизбежной и ее можно избежать. По его словам, страна рассчитывает на сделку, но если переговоры провалятся, то Иран будет готов к новой войне.

При этом Арагчи отметил, что война "стала бы катастрофой для всех", и американские базы были бы целью для иранских военных.

"Давайте не будем говорить о невозможных вещах... не упустим возможность заключить справедливое и равноправное соглашение, гарантирующее отсутствие ядерного оружия. Как я уже сказал,то достижимо даже в короткие сроки", - добавил глава МИД Ирана.

Также министр Аббас Арагчи пояснил, что основной проблемой переговорного процесса с США является отсутствие доверия. По его словам, диалог возможен только при условии восстановления хотя бы минимального доверия.

В частности, Тегеран ожидает отмены санкций США, которые более 10 лет являются бременем для иранской экономики, а также уважения права Ирана на продолжение обогащения урана в мирных целях.

К слову, по данным журналиста Axios Барака Равида, Турция, Египет и Катар готовят встречу спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с высокопоставленными чиновниками Ирана в Анкаре на предстоящей неделе.

Возможная война между США и Ираном

Напомним, на днях The Wall Street Journal написало, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде проработать варианты быстрых военных действий против Ирана, которые имели бы решительный характер и не втянули Соединенные Штаты в длительную войну на Ближнем Востоке.

Кроме того, по данным NYT, Трамп получил несколько расширенных сценариев ударов по Ирану, среди которых - сухопутное вторжение.

Отметим, что сегодня Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что любая атака со стороны США спровоцирует "региональную войну" на Ближнем Востоке.

