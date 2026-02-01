Иран готов к войне с США, но рассчитывает на сделку, - МИД

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что несмотря на готовность войск США нанести удар, он уверен, что стороны смогут достичь сделки по ядерной программе Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CNN .

Министр подчеркнул, что война не есть неизбежной и ее можно избежать. По его словам, страна рассчитывает на сделку, но если переговоры провалятся, то Иран будет готов к новой войне.

При этом Арагчи отметил, что война "стала бы катастрофой для всех", и американские базы были бы целью для иранских военных.

"Давайте не будем говорить о невозможных вещах... не упустим возможность заключить справедливое и равноправное соглашение, гарантирующее отсутствие ядерного оружия. Как я уже сказал,то достижимо даже в короткие сроки", - добавил глава МИД Ирана.

Также министр Аббас Арагчи пояснил, что основной проблемой переговорного процесса с США является отсутствие доверия. По его словам, диалог возможен только при условии восстановления хотя бы минимального доверия.

В частности, Тегеран ожидает отмены санкций США, которые более 10 лет являются бременем для иранской экономики, а также уважения права Ирана на продолжение обогащения урана в мирных целях.

К слову, по данным журналиста Axios Барака Равида, Турция, Египет и Катар готовят встречу спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с высокопоставленными чиновниками Ирана в Анкаре на предстоящей неделе.