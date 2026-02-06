Посольство США закликало американців негайно покинути Іран через загрозу безпеці

Посольство США в Тегерані закликало американців, які перебувають на території Ірану, якнайшвидше залишити країну в зв’язку із загостренням ситуації з безпекою та масштабними обмеженнями пересування й комунікацій.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в офіційному повідомленні американської дипмісії.
У попередженні про безпеку, оприлюдненому "віртуальним посольством" США в Тегерані, громадян попередили про перешкоди в роботі транспорту, закриття доріг, зупинку громадського транспорту та обмеження доступу до інтернету і мобільного зв’язку.
Американцям рекомендують планувати від’їзд без покладання на допомогу уряду США, оскільки авіарейси обмежені або скасовані, а ситуація може змінюватися без попередження.
Попередження також підкреслило високі ризики для громадян США, у тому числі можливість затримання чи допитів із боку іранської влади. Тегеран не визнає подвійне громадянство, тому особи з ірансько-американським паспортом можуть бути розглянуті лише як громадяни Ірану, що значно обмежує консульські можливості США для їхнього захисту.
Дипмісія порадила розглянути варіанти від’їзду через сухопутні кордони з сусідніми країнами, зокрема Вірменією або Туреччиною, якщо це безпечно, та уникати руху в напрямку Іраку, Афганістану чи Пакистану, де ситуація лишається невизначеною.
У заяві також наголошується, що уряд США не може гарантувати безпеку своїх громадян під час виїзду, і рішення про від’їзд має приймати сама особа, враховуючи поточні ризики.
Це нове попередження з’явилося на тлі тривалих протестів і напруженості в Ірані, що супроводжуються обмеженнями пересування та комунікації, а також гострими політичними та безпековими викликами в регіоні.
Нагадаємо, США та Іран домовилися провести переговори у Маскаті (Оман) у п’ятницю, 6 лютого. Дискусії заплановані задля того, щоб уникнути військового зіткнення
Переговори відбуваються на тлі загострення напруженості на Близькому Сході. США нарощують військову присутність у регіоні після погроз свого лідера Дональда Трампа можливим ударом по Ірану, а Тегеран побоюється, що будь-який військовий сценарій може дестабілізувати ситуацію всередині країни.
Як відомо, США відправили додатковий військовий корабель на Близький Схід через загострення напруженості з Іраном.
В свою чергу Іран заявив про готовність дати "нищівну відповідь" на будь-які агресивні дії, що демонструє високий рівень напруженості в регіоні.