Посольство США закликало американців негайно покинути Іран через загрозу безпеці

У попередженні про безпеку, оприлюдненому "віртуальним посольством" США в Тегерані, громадян попередили про перешкоди в роботі транспорту, закриття доріг, зупинку громадського транспорту та обмеження доступу до інтернету і мобільного зв’язку.

Американцям рекомендують планувати від’їзд без покладання на допомогу уряду США, оскільки авіарейси обмежені або скасовані, а ситуація може змінюватися без попередження.

Попередження також підкреслило високі ризики для громадян США, у тому числі можливість затримання чи допитів із боку іранської влади. Тегеран не визнає подвійне громадянство, тому особи з ірансько-американським паспортом можуть бути розглянуті лише як громадяни Ірану, що значно обмежує консульські можливості США для їхнього захисту.

Дипмісія порадила розглянути варіанти від’їзду через сухопутні кордони з сусідніми країнами, зокрема Вірменією або Туреччиною, якщо це безпечно, та уникати руху в напрямку Іраку, Афганістану чи Пакистану, де ситуація лишається невизначеною.

У заяві також наголошується, що уряд США не може гарантувати безпеку своїх громадян під час виїзду, і рішення про від’їзд має приймати сама особа, враховуючи поточні ризики.

Це нове попередження з’явилося на тлі тривалих протестів і напруженості в Ірані, що супроводжуються обмеженнями пересування та комунікації, а також гострими політичними та безпековими викликами в регіоні.