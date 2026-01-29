Кризис с Ираном заставил США отправить на Ближний Восток новый военный корабль

США отправили дополнительный военный корабль на Ближний Восток из-за обострения напряженности с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Reuters .

По информации источника, за последние 48 часов в регион прибыл эсминец USS Delbert D. Black, что увеличило присутствие американских эсминцев в регионе до шести.

Таким образом, теперь в зоне ответственности Центрального командования США находятся авианосец USS Abraham Lincoln, эсминцы USS Spruance, USS Murphy, USS Frank E. Petersen, USS McFaul, USS Mitscher, а также три прибрежных боевых корабля USS Canberra, USS Tulsa и USS Santa Barbara.

Представитель ВМС США, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что усиление военного присутствия имеет целью обеспечить безопасность морских путей и стабильность в регионе, а также показать готовность оперативно реагировать на любые угрозы, особенно на фоне растущей напряженности с Ираном.

По данным CBS News, дополнительное направление корабля свидетельствует о серьезности намерений американских властей и подчеркивает важность контроля стратегически значимых морских путей в регионе.