Кризис с Ираном заставил США отправить на Ближний Восток новый военный корабль

Четверг 29 января 2026 22:00
Кризис с Ираном заставил США отправить на Ближний Восток новый военный корабль Иллюстративное фото: военный корабль США (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

США отправили дополнительный военный корабль на Ближний Восток из-за обострения напряженности с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Reuters.

По информации источника, за последние 48 часов в регион прибыл эсминец USS Delbert D. Black, что увеличило присутствие американских эсминцев в регионе до шести.

Таким образом, теперь в зоне ответственности Центрального командования США находятся авианосец USS Abraham Lincoln, эсминцы USS Spruance, USS Murphy, USS Frank E. Petersen, USS McFaul, USS Mitscher, а также три прибрежных боевых корабля USS Canberra, USS Tulsa и USS Santa Barbara.

Представитель ВМС США, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что усиление военного присутствия имеет целью обеспечить безопасность морских путей и стабильность в регионе, а также показать готовность оперативно реагировать на любые угрозы, особенно на фоне растущей напряженности с Ираном.

По данным CBS News, дополнительное направление корабля свидетельствует о серьезности намерений американских властей и подчеркивает важность контроля стратегически значимых морских путей в регионе.

Напряженность между Ираном и США

Напряженность между Ираном и США резко обострилась после того, как в начале этого месяца власти Тегерана жестко подавили антиправительственные протесты. По данным правозащитных организаций, во время протестов погибли тысячи людей.

Президент США Дональд Трамп выступил с жестким заявлением, пригрозив вмешаться в поддержку протестующих и предупредил, что время для достижения новой ядерной сделки с Ираном истекает. Трамп подчеркнул, что неудача в договоренностях может спровоцировать масштабный военный удар США.

В ответ Иран заявил, что готов дать "сокрушительный ответ" на любую агрессию, подчеркивая высокий уровень напряженности в регионе и потенциальные риски военного конфликта.

