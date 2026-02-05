ua en ru
Мир затаил дыхание: США и Иран назначили срочные переговоры, чтобы избежать войны

Четверг 05 февраля 2026 01:31
Автор: Оксана Гапончук

США и Иран договорились провести переговоры в Маскате (Оман) в пятницу, 6 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Reuters.

Несмотря на договоренность о месте и дате, стороны до сих пор не согласовали повестку дня встречи: Тегеран настаивает на обсуждении исключительно своей ядерной программы, тогда как Вашингтон хочет включить вопросы баллистических ракет и региональной безопасности.

Переговоры проходят на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке. США наращивают военное присутствие в регионе после угроз Трампа возможным ударом по Ирану, а Иран опасается, что любой военный сценарий может дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Изначально встреча планировалась в Стамбуле, однако Тегеран предложил перенести ее в Оман, чтобы ограничить обсуждение только ядерным вопросом. Высокопоставленные американские чиновники, включая зятя Трампа Джареда Кушнера и специального посланника США Стивена Уиткоффа, должны участвовать в переговорах вместе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что переговоры должны охватывать не только ядерную программу, но и дальность иранских баллистических ракет, поддержку региональных марионеточных групп и отношение Ирана к собственному населению. В ответ иранские чиновники заявили, что обсуждение ракетной программы не рассматривается, и любые предварительные условия могут поставить переговоры под угрозу.

Эти дипломатические усилия происходят после прошлогодних военных ударов США и Израиля по Ирану, что вызвало обострение в регионе и повысило риски масштабного конфликта. Напряженность дополнительно усиливают недавние инциденты с иранскими беспилотниками и военными кораблями вблизи авианосца "Авраам Линкольн" в Персидском заливе.

Несмотря на разногласия по повестке дня, обе стороны подтвердили готовность к диалогу, надеясь, что переговоры помогут избежать эскалации и будут способствовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Иран Соединенные Штаты Америки
