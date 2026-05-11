Посол Украины в Берлине жестко высказался о "посреднике" Шредере

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что человек с многолетними связями с Кремлем не может быть посредником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью дипломата журналу Spiegel .

Макеев объяснил, почему Киев отклоняет предложение российского диктатора Владимира Путина о назначении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником в возможных мирных переговорах.

"Нам не нужны посредники. Нам нужны союзники", - подчеркнул посол.

Он добавил, что человек, который годами поддерживал связи с Кремлем и представлял российские интересы в Германии, не имеет "ни моральной, ни политической легитимности", чтобы участвовать в мирном процессе между Украиной и РФ.

"Чтобы он в итоге случайно не сел за неправильный стол", - иронично заметил дипломат.

Сейчас посол Украины сопровождает министра обороны Германии Бориса Писториуса во время его визита в Киев.