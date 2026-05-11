Посол Украины в Берлине жестко высказался о "посреднике" Шредере
Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что человек с многолетними связями с Кремлем не может быть посредником.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью дипломата журналу Spiegel.
Макеев объяснил, почему Киев отклоняет предложение российского диктатора Владимира Путина о назначении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посредником в возможных мирных переговорах.
"Нам не нужны посредники. Нам нужны союзники", - подчеркнул посол.
Он добавил, что человек, который годами поддерживал связи с Кремлем и представлял российские интересы в Германии, не имеет "ни моральной, ни политической легитимности", чтобы участвовать в мирном процессе между Украиной и РФ.
"Чтобы он в итоге случайно не сел за неправильный стол", - иронично заметил дипломат.
Сейчас посол Украины сопровождает министра обороны Германии Бориса Писториуса во время его визита в Киев.
Напомним, 9 мая Владимир Путин заявил, что считает бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера "преимущественным" кандидатом от ЕС для участия в возможных переговорах по завершению войны против Украины. По словам российского диктатора, Кремль готов к контактам с европейскими политиками, которые не делали резких заявлений в адрес России.
В Германии эту идею сразу отвергли. Один из немецких чиновников заявил, что кандидатура Шредера в качестве посредника между ЕС и Россией не рассматривается.
Украина также не поддержала такое предложение - глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что Киев не видит Шредера посредником в переговорах.