Посол України у Берліні жорстко висловився про "посередника" Шредера
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що людина з багаторічними зв’язками з Кремлем не може бути посередником.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю дипломата журналу Spiegel.
Макеєв пояснив, чому Київ відхиляє пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо призначення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера посередником у можливих мирних переговорах.
"Нам не потрібні посередники. Нам потрібні союзники", - наголосив посол.
Він додав, що людина, яка роками підтримувала зв’язки з Кремлем та представляли російські інтереси у Німеччині, не має "ані моральної, ані політичної легітимності", щоб брати участь у мирному процесі між Україною та РФ.
"Щоб він у підсумку випадково не сів за неправильний стіл", - іронічно зауважив дипломат.
Наразі посол України супроводжує міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час його візиту до Києва.
Нагадаємо, 9 травня Володимир Путін заявив, що вважає колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера "переважним" кандидатом від ЄС для участі у можливих переговорах щодо завершення війни проти України. За словами російського диктатора, Кремль готовий до контактів з європейськими політиками, які не робили різких заяв на адресу Росії.
У Німеччині цю ідею одразу відкинули. Один із німецьких чиновників заявив, що кандидатура Шредера як посередника між ЄС та Росією не розглядається.
Україна також не підтримала таку пропозицію - глава МЗС Андрій Сибіга наголосив, що Київ не бачить Шредера посередником у переговорах.