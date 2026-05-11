Посол України у Берліні жорстко висловився про "посередника" Шредера

19:03 11.05.2026 Пн
2 хв
Дипломат пояснив, чому "людина Кремля" ніколи не стане посередником для України
aimg Марія Науменко
Посол України у Берліні жорстко висловився про "посередника" Шредера Фото: посол України в Німеччині Олексій Макеєв (Getty Images)
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що людина з багаторічними зв’язками з Кремлем не може бути посередником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю дипломата журналу Spiegel.

Читайте також: "Переговорник" для Путіна? Хто такий Герхард Шредер і навіщо він РФ у розмові з Європою

Макеєв пояснив, чому Київ відхиляє пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо призначення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера посередником у можливих мирних переговорах.

"Нам не потрібні посередники. Нам потрібні союзники", - наголосив посол.

Він додав, що людина, яка роками підтримувала зв’язки з Кремлем та представляли російські інтереси у Німеччині, не має "ані моральної, ані політичної легітимності", щоб брати участь у мирному процесі між Україною та РФ.

"Щоб він у підсумку випадково не сів за неправильний стіл", - іронічно зауважив дипломат.

Наразі посол України супроводжує міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час його візиту до Києва.

Нагадаємо, 9 травня Володимир Путін заявив, що вважає колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера "переважним" кандидатом від ЄС для участі у можливих переговорах щодо завершення війни проти України. За словами російського диктатора, Кремль готовий до контактів з європейськими політиками, які не робили різких заяв на адресу Росії.

У Німеччині цю ідею одразу відкинули. Один із німецьких чиновників заявив, що кандидатура Шредера як посередника між ЄС та Росією не розглядається.

Україна також не підтримала таку пропозицію - глава МЗС Андрій Сибіга наголосив, що Київ не бачить Шредера посередником у переговорах.

Україна спільно з Німеччиною запустить програму Brave Germany
​Зміна тактики та нові цілі: на що може піти Росія, щоб переломити хід війни
​Зміна тактики та нові цілі: на що може піти Росія, щоб переломити хід війни