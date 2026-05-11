Украина не поддерживает кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника на переговорах ЕС и РФ по завершению войны. Ранее его предложила Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги перед началом заседания Совета ЕС.

"Мы такую кандидатуру однозначно не поддерживаем", - заявил глава украинского МИД.

По словам Сибиги, в Европе есть много других "достойных лидеров", которые могут выполнять эту функцию.

Стоит добавить, что 82-летний Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год и лидером СДПГ с 1999 по 2004 год.

После ухода с должности канцлера ФРГ он почти сразу занял должность скандального германо-российского консорциума по строительству газопровода.

