Послання Зеленського до Ради та вимога Путіна до НАТО: новини за 1 грудня

Президент України Володимир Зеленський виступив із посланням до народних депутатів, в Києві пройшла низка акцій протесту, президент Росії Володимир Путін вимагає юридичних гарантій "нерозширення НАТО на схід". Докладніше про те, що сталося у середу, 1 грудня – в матеріалі РБК-Україна.

Економічний паспорт та громадянство для діаспори: основні заяви з послання Зеленського до Ради

Президент України Володимир Зеленський 1 грудня звернувся з традиційним посланням до Верховної ради. Глава держави анонсував низку змін, які відубуться в країні у 2022 році.

У своєму виступі президент згадав анонсовану раніше українську авіакомпанію, запуск нових поїздів та продовження ремонту доріг. Крім того, глава держави згадав про тарифи, доплати до пенсій та підвищення зарплат медикам. Також у своєму посланні Зеленський приділив увагу проекту "Дія" та в цілому питанню диджиталізації. Про що говорив Зеленський в Раді - в матеріалі РБК-Україна.

На Майдані, біля ОП і Ради. У Києві пройшла низка акцій протесту

В Києві ввечері 1 грудня на Майдані Незалежності, під Офісом президента і Верховною радою пройшли кілька акцій протесту. Заходи проходили мирно, без сутичок з правоохоронцями.

Учасники акцій почали збиратися на Майдані Незалежності близько 19:00. У руках вони тримали плакати з вимогою відставки президента України Володимира Зеленського та голови ОП Андрія Єрмака. Після невеликого мітингу протестувальники попрямували на Банкову. Подробиці та фото - в матеріалі РБК-Україна.

Пенсії в Україні зросли: хто і скільки отримає з 1 грудня

В Україні з 1 грудня 2021 року зросли пенсії. Перерахунок заснований на двох факторах - збільшення прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність, з 1 854 гривень до 1934 гривень, а також зростання мінімальної заробітної плати з 6 000 до 6 500 гривень.

Повідомляється, що мінімальна пенсія для осіб старше 65 років, які мають повний стаж (жінки 30 років і чоловіки 35 років), збільшиться на 200 гривень - з 2 400 до 2 600 гривень.

Путін проти розширення НАТО на схід. Хоче гарантій від Альянсу

Росія пропонує почати предметні переговори про досягнення юридичних гарантій "нерозширення НАТО на схід". Президент РФ Володимир Путін має намір домагатися "надійних і довгострокових гарантій безпеки". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на РБК.

Він в переговорах з США і їх союзниками буде "наполягати на виробленні конкретних домовленостей, що виключають будь-які просування НАТО на схід".

Ляшко назвав єдиний регіон України, де погіршується ситуація з COVID

Закарпатська область є єдиним регіоном України, де погіршується ситуація з коронавірусом. У регіоні продовжують підтверджувати стільки ж випадків, як і минулого тижня. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

При цьому він додав, що Закарпатська область є єдиним регіоном України, де госпіталізації більше ніж виписок з медустанов.

Андрій Єрмак: Атакуючи державу, олігархи загрожують самому існуванню України

В інтерв'ю РБК-Україна Андрій Єрмак розповів свою версію історії "вагнергейта", про скандальну поїздку в президентську резиденцію "Синьогора", закон про олігархів, переговори з Росією і можливість повномасштабної війни.

В Україну мчить циклон зі сніговими зливами: які області постраждають

Погода в Україні не на жарт зіпсується до кінця робочого тижня. Незважаючи на короткочасне потепління, в деяких областях розгуляється циклон зі зливами упереміш зі снігом.

Що буде з погодою в країні до кінця робочого тижня - в матеріалі Styler.