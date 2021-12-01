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Путін проти розширення НАТО на схід. Хоче гарантій від Альянсу

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Москва, Середа 01 грудня 2021 14:32
Путін проти розширення НАТО на схід. Хоче гарантій від Альянсу Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Росія пропонує почати предметні переговори про досягнення юридичних гарантій "нерозширення НАТО на схід". Президент РФ Володимир Путін має намір домагатися "надійних і довгострокових гарантій безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на РБК.

Він в переговорах з США і їх союзниками буде "наполягати на виробленні конкретних домовленостей, що виключають будь-які просування НАТО на схід".

За словами Путіна, Москві потрібні саме юридичні гарантії, тому що західні країни не виконали взяті на себе усні зобов'язання.

"Всім відомо про усні запевнення, які давались, що НАТО не буде розширюватися на схід", - зазначив Путін, але, за його словами, все було зроблено рівно навпаки.

Президент підкреслив, що "законні російські заклопотаності у сфері безпеки" були проігноровані і ігноруються досі.

Нагадаємо, Путін назвав "червоні лінії" по Україні, вони пов'язані з ударними комплексами.

До цього влітку у Путіна підтвердили, що Україна має право на вступ в НАТО.

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Володимир Путін НАТО Україна
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