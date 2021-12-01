На Майдані, біля ОП і Ради. У Києві сьогодні пройшла низка акцій протесту
У Києві ввечері 1 грудня на Майдані Незалежності, під Офісом президента і Верховною радою пройшли кілька акцій протесту. Заходи проходили мирно, без сутичок з правоохоронцями.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Учасники акцій почали збиратися на Майдані Незалежності близько 19:00. У руках вони тримали плакати з вимогою відставки президента України Володимира Зеленського та голови ОП Андрія Єрмака. Після невеликого мітингу протестувальники попрямували на Банкову.
Фото: у Києві 1 грудня на Майдані Незалежності пройшла акція протесту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Прийшовши з Майдану Незалежності під Офіс президента, протестувальники провели невеликий пікет і закидали будівлю ОП монетами..
Фото: протестувальники біля Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Потім колона протестувальників пройшла до Верховної ради, де учасники також провели пікет.
Фото: акція протесту в Києві біля Верховної ради і на Європейській площі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Після пікету біля Верховної ради учасники акції спустилися на Європейську площу. Близько 22:00 організатори оголосили про завершення заходів.
У поліції Києва зазначили, що акції пройшли мирно, без сутичок з правоохоронцями. Для охорони порядку залучалися співробітники Нацгвардії, кінологи, вибухотехніки, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, у зв'язку з проведенням 1 грудня в центрі Києва масових акцій підрозділи столичної поліції та Нацгвардії заступили на посилене чергування.
Зазначимо, раніше в патрульній поліції попередили, на яких вулицях Києва сьогодні можуть обмежити рух транспорту.