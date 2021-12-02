Послание Зеленского к Раде и акции в Киеве: новости за 1 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с посланием к народным депутатам, в Киеве прошел ряд акций протеста, президент России Владимир Путин требует юридических гарантий "нерасширения НАТО на восток". Подробнее о том, что произошло в среду, 1 декабря - в материале РБК-Украина.

Экономический паспорт и гражданство для диаспоры: основные заявления из послания Зеленского к Раде

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря обратился с традиционным посланием в Верховную Раду. Глава государства анонсировал ряд изменений, которые произойдут в стране в 2022 году.

В своем выступлении президент упомянул анонсированную ранее украинскую авиакомпанию, запуск новых поездов, а также продолжение ремонта дорог. Кроме того, глава государства вспомнил о тарифах, доплатах к пенсиям и повышении зарплат медикам. Также в своем послании Зеленский уделил внимание проекту "Дия" и в целом вопросу диджитализации. О чем говорил Зеленский в Раде - в материале РБК-Украина.

На Майдане, возле ОП и Рады. В Киеве прошел ряд акций протеста (фото)

В Киеве вечером 1 декабря на Майдане Независимости, под Офисом президента и Верховной радой прошли несколько акций протеста. Мероприятия проходили мирно, без столкновений с правоохранителями.

Участники акций начали собираться на Майдане Независимости около 19:00. В руках они держали плакаты с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака. После небольшого митинга протестующие направились на Банковую. Подробности и фото– в материале РБК-Украина

Пенсии в Украине выросли: кто и сколько получит с 1 декабря

В Украине с 1 декабря 2021 года выросли пенсии. Перерасчет основан на двух факторах - увеличение прожиточного минимума для тех, кто утратил трудоспособность, с 1 854 гривен до 1934 гривен, а также рост минимальной заработной платы с 6 000 до 6 500 гривен.

Сообщается, что минимальная пенсия для лиц старше 65 лет, которые имеют полный стаж (женщины 30 лет и мужчины 35 лет), увеличится на 200 гривен - с 2 400 до 2 600 гривен. Пенсия увеличится на 80 гривен для других пенсионеров, которые имеют страховой стаж меньшей продолжительности и которые получают пенсию в минимальном размере.

Путин против расширения НАТО на восток. Хочет гарантий от Альянса

Россия предлагает начать предметные переговоры о достижении юридических гарантий "нерасширения НАТО на восток". Президент РФ Владимир Путин намерен добиваться "надежных и долгосрочных гарантий безопасности". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на РБК.

Он в переговорах с США и их союзниками будет "настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток".

Ляшко назвал единственный регион Украины, где ухудшается ситуация с COVID

Закарпатская область является единственным регионом Украины, где ухудшается ситуация с коронавирусом. В регионе продолжают подтверждать столько же случаев COVID, как и на минувшей неделе. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, Закарпатская область является единственным регионом Украины, где госпитализации больше чем выписок из медучреждений.

Андрей Ермак: Атакуя государство, олигархи угрожают самому существованию Украины

В интервью РБК-Украина Андрей Ермак рассказал свою версию истории "вагнергейта", о ставшей скандальной поездке в президентскую резиденцию "Синегора", законе об олигархах, переговорах с Россией и возможности скорой полномасштабной войны.

В Украину несется циклон со снежными ливнями: какие области пострадают

Погода в Украине не на шутку испортится к концу рабочей недели. Несмотря на кратковременное потепление, в некоторых областях разгуляется циклон с ливнями вперемешку со снегом.

Что будет с погодой в стране до конца рабочей недели - в материале Styler.