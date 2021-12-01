Економічний паспорт та громадянство для діаспори: основні заяви з послання Зеленського до Ради

Президент України Володимир Зеленський 1 грудня звернувся з традиційним посланням до Верховної ради. Глава держави анонсував низку змін, які відубуться в країні у 2022 році.

Про що говорив Зеленський в Раді - в матеріалі РБК-Україна нижче.

У своєму виступі президент згадав анонсовану раніше українську авіакомпанію, запуск нових поїздів та продовження ремонту доріг. Крім того, глава держави згадав про тарифи, доплати до пенсій та підвищення зарплат медикам. Також у своєму посланні Зеленський приділив увагу проекту "Дія" та в цілому питанню диджиталізації.

Україна вперше

Зеленський зазначив, що для боротьби з коронавірусом Україна зараз має майже все: лікарні, ліжка, вакцини. Він також додав, що в листопаді в Україні зробили понад 6 млн щеплень, тоді як починали вакцинацію з 10 тисяч.

"Не хочу, щоб головним словом був ковід, чи локдаун. Я хочу, щоб поряд з Україною було слово вперше", - додав Зеленський та перерахував низку досягнень.

Зокрема, за його словами, розмір економіки в 2021 році вперше досягне рекордного рівня за період незалежності, а держборг вперше з 2013 року буде знижено до рівня нижче 50% ВВП.

"Енергетична криза, значний ріст тарифів - вперше це не про Україну", - наголосив президент.

Термомодернізація

"У 2022 році розпочнемо велику термомодернізацію. Плануємо утеплити тисячі будинків, шкіл, лікарень. Це дозволить нам вперше отримати справжню енергетичну незалежність", - анонсував президент.

Економічний паспорт

Глава держави привітав прийняття податкового законопроекту 5600, який вчора парламент схвалив у другому читанні. Він пояснив, що кошти, які отримає бюджет від дії цього законопроекту будуть спрямовані на дітей.

"До 10 грудня я вношу законопроект про економічний паспорт українці. Кошти за використання українських надр накопичуватимуться на персональних рахунках українських дітей", - зазначив він, додавши, що ці кошти діти зможуть витратити на освіту.

Зарплати

З 1 грудня мінімальна зарплата становить 6,5 тис. гривень, а 1 січня зарплата лікарів складатиме мінімум 20 тис. гривень, а середня зарплата лікаря по Україні буде 24 тис. гривень.

Оборона

За словами Зеленського, у 2022 році фінансування оборони та безпеки перевищить 320 млрд гривень. Зокрема, вперше Україна почне будувати воєнний завод з виготовлення сучасних дронів.

Громадянство для діаспори

Зеленський згадав у своєму виступі українську діаспору та аносував законопроект, щодо надання українського громадянства представникам української діаспори.

"Нас 65 мільйонів", - наголосив Зеленський.

Перепис населення

Зеленський зазначив, що, в контексті цифровізації, наразі в планах запустити е-перепис, який згодом приведе до електронного голосування. За його словами перепис пройде у лютому 2023 року, до процесу буде залучена компанія Аpple.

Війна

"8 років триває війна на Донбасі, 8 років, як РФ анексувала Крим...Ніхто крім нашої армії нас не захистить. Ми не можемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. Ми повинні говорити, знаючи, що у нас сильна армія", - зазначив Зеленський, додавши, що не боїться "прямої розмови з ним", маючи на увазі президента РФ Володимира Путіна.