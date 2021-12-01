Пенсії в Україні зросли: хто і скільки отримає з 1 грудня
В Україні з 1 грудня 2021 року зросли пенсії. Перерахунок заснований на двох факторах - збільшення прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність, з 1 854 гривень до 1934 гривень, а також зростання мінімальної заробітної плати з 6 000 до 6 500 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
Повідомляється, що мінімальна пенсія для осіб старше 65 років, які мають повний стаж (жінки 30 років і чоловіки 35 років), збільшиться на 200 гривень - з 2 400 до 2 600 гривень.
Пенсія збільшиться на 80 гривень для інших пенсіонерів, які мають страховий стаж меншої тривалості і які отримують пенсію в мінімальному розмірі.
Збільшується надбавка до пенсії за понаднормовий стаж; надбавки, підвищення до пенсій (у тому числі ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги). Крім того, збільшиться максимальний розмір пенсії.
Зазначимо, це десяте підвищення пенсій за цей рік. Зокрема, з 1 жовтня 2021 були підвищені пенсії на 400 гривень особам віком від 75 до 80 років із встановленням для них мінімальної пенсійної виплати у розмірі 2 500 гривень.
У березні проіндексували пенсії на 11% і вперше підвищили в липні нові пенсії. З липня підняли пенсії на 2000 гривень для окремих категорій військових пенсіонерів та мінімальні пенсійні виплати для осіб з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Таким чином, у грудні 2021 року середній розмір пенсії становитиме 3 980 гривень, що на 546 гривень (або на 16%) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (3 434 гривень).