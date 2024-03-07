Посланец Китая побывал в Польше, говорил об Украине с дипломатами

Посланец Китая встретился с

Что этому предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Германию, Францию и Россию. Его турне началось 2 марта.

Китайский дипломат уже побывал в России и посетил Брюссель. Ли Хуэй обсудил войну России против Украины, называя ее "украинским кризисом".

На фоне турне спецпредставителя глава МИД Китая заявил, что Пекин поддерживает проведение мирной конференции по Украине.