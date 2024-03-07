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Посланець Китаю побував в Польщі, говорив про Україну з дипломатами

Фото: спецпредставник Китаю Лі Хуей (china-embassy.org)
Автор: Наталія Юрченко

Спецпредставник Китаю Лі Хуей продовжив турне та побував у Польщі. Він обговорив Україну з польськими дипломатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Польщі.

Посланець Китаю зустрівся з 

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну, Польщу, Німеччину, Францію та Росію. Його турне почалося 2 березня.

Китайський дипломат вже побував у Росії, а також відвідав Брюссель. Лі Хуей обговорив війну Росії проти України, називаючи її "українською кризою".

На тлі турне спецпредставника глава МЗС Китаю заявив, що Пекін підтримує проведення мирної конференції щодо України.

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