Посланець Китаю побував в Польщі, говорив про Україну з дипломатами

Спецпредставник Китаю Лі Хуей продовжив турне та побував у Польщі. Він обговорив Україну з польськими дипломатами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Польщі.
Посланець Китаю зустрівся з
Нагадаємо, раніше стало відомо, що спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну, Польщу, Німеччину, Францію та Росію. Його турне почалося 2 березня.
Китайський дипломат вже побував у Росії, а також відвідав Брюссель. Лі Хуей обговорив війну Росії проти України, називаючи її "українською кризою".
На тлі турне спецпредставника глава МЗС Китаю заявив, що Пекін підтримує проведення мирної конференції щодо України.
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