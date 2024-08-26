Повреждение инфраструктуры и частных домов. Последствия массированного обстрела РФ в Киевской области

Ночью и утром понедельника 26 августа враг не прекращал наносить удары по Киевской области ракетами и беспилотниками. Известно о повреждениях инфраструктуры и частных домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской ОВА Руслана Кравченко.
Он отметил, что сейчас есть информация о раненом человеке, который был доставлен в одно из районных медицинских учреждений.
В результате падения обломков сбитых вражеских целей в 4 районах области были зафиксированы повреждения частных домов.
Кравченко напомнил, что по распоряжению Укрэнерго в Киевской области были введены экстренные отключения света.
"Поручил районам и общинам оперативно начать работу Пунктов несокрушимости, чтобы людям было где подзарядить телефоны", - добавил он.
Сообщается, что все оперативные службы работают на местах.
Сегодня россияне нанесли массированную атаку ударными дронами и крылатыми ракетами по территории Украины. Под ударом оказались энергетические объекты. В результате в Киевской и других областях были введены экстренные отключения света. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что сейчас ситуация сложная, а последствия атак уточняются.
Известно, что в ряде районов столицы также временно было приостановлено водоснабжение. Оно также было отключено в Житомире .
Ранее УЗ сообщила об обесточивании поездов, из-за чего возможны их задержки.
Детальнее о российском массированном обстреле Украины 26 августа - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.