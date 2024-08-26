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В Житомире приостановили водоснабжение из-за массированной атаки РФ

Понедельник 26 августа 2024 10:06
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В Житомире приостановили водоснабжение из-за массированной атаки РФ Фото: отключение водоснабжения в Житомире (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Нина Еланская

В результате российской массированной атаки по Украине, которая началась сегодня утром, в Житомире было временно приостановлено водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Житомирводоканал".

Отмечается, что в результате российской атаки город был обесточен, поэтому водоснабжение было приостановлено.

"Уважаемые горожане, в результате обесточивания города из-за ракетной атаки, приостановлено водоснабжение Житомира", - говорится в сообщении.

Водоканал также уточнил, что больше информации о возобновлении водоснабжения будет позже.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что пока не известно, когда электроснабжение будет восстановлено полностью. Он пояснил, что в случае критической ситуации, будут действовать следующим образом: после отбоя воздушной тревоги водоканал будет подключен к генераторам на два часа, что позволит жителям пополнить запасы.

Сухомлин отметил, что ориентировочно в 19:00 водоснабжение будет восстановлено, но в 22:00 его приостановят снова. Утром 27 августа оно будет с 6:00 до 9:00.

Он добавил, что канализационные станции уже работают, благодаря подключению к генераторам.

Массированный российский обстрел Украины 26 августа

Утром в понедельник 26 августа россияне начали массированный обстрел по территории Украины ударными дронами и крылатыми ракетами. Ночью сообщалось о взлете 10 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС РФ и выводе вражеских кораблей с "Калибрами" в Черное море.

Ранее стало известно, что в Киеве и ряде областей начались перебои со светом в результате российского острила. В ряде районов столицы также временно было приостановлено водоснабжение. В то же время УЗ сообщала об обесточивании поездов.

Подробности нового масштабного обстрела россиян Украины - читайте по ссылке.

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Житомир Водоснабжение
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