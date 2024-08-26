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"Ситуация сложная": министр энергетики об отключениях света из-за ракетного удара

Украина, Понедельник 26 августа 2024 10:08
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"Ситуация сложная": министр энергетики об отключениях света из-за ракетного удара Фото: Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ситуация в энергетике Украины из-за ракетного обстрела со стороны России 26 августа остается сложной. Последствия уточняются.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.

"Враг снова терроризирует всю Украину ракетами. Под прицелом энергетика. Враг не оставляет планов лишить украинцев света", написал он.

Галущенко сообщил, что оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.

"Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", – добавил министр.

Напомним, утром 26 августа российская армия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине.

Из-за обстрела "Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света Во время экстренных отключений графики не действуют.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что россияне атаковали энергетические объекты в области, в связи с чем в регионе возникли проблемы со светом.

Из-за обесточивания в нескольких регионах Украины в связи с масштабной атакой врага выведены резервные тепловозы. Пригородное движение электропоездами пока тоже имеет задержки.

"Киевводоканал" предупредил об отсутствии водоснабжения в ряде районов города из-за исчезновения света.

Подробнее об атаке 26 августа читайте в материале РБК-Украина "Украина под массированным ударом. Что известно об атаке сейчас".

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