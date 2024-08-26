"Ситуация сложная": министр энергетики об отключениях света из-за ракетного удара

Ситуация в энергетике Украины из-за ракетного обстрела со стороны России 26 августа остается сложной. Последствия уточняются.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook .

"Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", – добавил министр.

"Враг снова терроризирует всю Украину ракетами. Под прицелом энергетика. Враг не оставляет планов лишить украинцев света", написал он.

Напомним, утром 26 августа российская армия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине.

Из-за обстрела "Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света Во время экстренных отключений графики не действуют.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что россияне атаковали энергетические объекты в области, в связи с чем в регионе возникли проблемы со светом.

Из-за обесточивания в нескольких регионах Украины в связи с масштабной атакой врага выведены резервные тепловозы. Пригородное движение электропоездами пока тоже имеет задержки.

"Киевводоканал" предупредил об отсутствии водоснабжения в ряде районов города из-за исчезновения света.

Подробнее об атаке 26 августа читайте в материале РБК-Украина "Украина под массированным ударом. Что известно об атаке сейчас".